Почему на публичной кадастровой карте не отображаются границы участка?

Социум

На  публичной кадастровой карте  отображается  информация  об  объектах  недвижимости  в  соответствии  со  сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Таким образом, отсутствие на публичной кадастровой карте графического отображения может свидетельствовать как об отсутствии в  ЕГРН  сведений  об  описании  местоположения  границ  Вашего  земельного  участка,  так  и  о  том,  что координаты земельного участка определены в системе координат, отличной от используемой в настоящее время для ведения ЕГРН.

В  обоих  случаях  для  отображения  графической  информации  на  публичной кадастровой карте    потребуется  уточнение  границ земельного  участка.  Для  этого  необходимо  обратиться  к  кадастровому  инженеру,  который  подготовит межевой  план.

Исключение составляет случай, когда отсутствие  в ЕГРН сведений об описании местоположения границ земельного участка связано с наличием технической ошибки в записях ЕГРН либо с наличием ошибки на публичной кадастровой карте  (например, если в отношении Вашего земельного участка  уже  проводились кадастровые работы по установлению границ на местности, и такие сведения ранее были внесены в ЕГРН, но по какой-то причине на публичной кадастровой карте информация отсутствует).





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