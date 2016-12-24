Почему на публичной кадастровой карте не отображаются границы участка?

В Саранске начинает действовать особый транспортный режим
С 1 июня в Саранске начинает действовать особый транспортный режим. Об этом было объявлено на рабочем совещании в городской администрации.
На публичной кадастровой карте отображается информация об объектах недвижимости в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).
Таким образом, отсутствие на публичной кадастровой карте графического отображения может свидетельствовать как об отсутствии в ЕГРН сведений об описании местоположения границ Вашего земельного участка, так и о том, что координаты земельного участка определены в системе координат, отличной от используемой в настоящее время для ведения ЕГРН.
В обоих случаях для отображения графической информации на публичной кадастровой карте потребуется уточнение границ земельного участка. Для этого необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который подготовит межевой план.
Исключение составляет случай, когда отсутствие в ЕГРН сведений об описании местоположения границ земельного участка связано с наличием технической ошибки в записях ЕГРН либо с наличием ошибки на публичной кадастровой карте (например, если в отношении Вашего земельного участка уже проводились кадастровые работы по установлению границ на местности, и такие сведения ранее были внесены в ЕГРН, но по какой-то причине на публичной кадастровой карте информация отсутствует).
С 1 июня в Саранске начинает действовать особый транспортный режим. Об этом было объявлено на рабочем совещании в городской администрации.
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