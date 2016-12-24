Республика расширит взаимодействие с Российским фондом фундаментальных исследований

11 мая Глава региона Владимир Волков встретился с председателем совета Российского фонда фундаментальных исследований, научным руководителем Института проблем лазерных и информационных технологий РАН, академиком Владиславом Панченко.

Ключевой темой беседы стало расширение сотрудничества при реализации совместных программ. Владислав Панченко высоко оценил уже полученные результаты, отметив, что у республики имеется огромный потенциал для проведения научных изысканий в сфере материаловедения, фармакологии, волоконной оптики.

В рамках встречи было подписано соглашение о проведении региональных конкурсов, проектов фундаментальных исследований, а также проектов организации российских и международных научных мероприятий. По условиям документа стороны берут на себя обязательства паритетного адресного финансирования приоритетных для Мордовии фундаментальных изысканий. В том числе в области светотехники, электроники, материаловедения, волоконной оптики, фармакологии, технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Владимир Волков подчеркнул, что заключенное соглашение должно способствовать грантовой поддержке научных коллективов, решению конкретных социально-экономических задач, имеющих важнейшее значение для развития республики.