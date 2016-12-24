Движение транспорта в дни матчей чемпионата мира будет ограничено

В Саранске в июне этого года пройдут матчи чемпионата мира по футболу, и в городе будут действовать повышенные меры безопасности.

- Во время чемпионата мира по футболу ограничения коснутся в первую очередь работы общественного транспорта, который будет работать в усиленном режиме, а проезд для всех групп населения сделают бесплатным, - заявил градоначальник. - За 5 часов до начала матчей временное ограничение движения для всех видов транспорта введут на улицах: Советской, Коммунистической, Богдана Хмельницкого от улицы Ботевградской до проспекта Ленина; по проспекту Ленина, по улицам Льва Толстого, Большевистской и Пролетарской от улицы Полежаева до ул. Советской. Улица Коммунистическая до улицы Рабочей, улица Волгоградская до улицы Севастопольской (в том числе мост по улице Волгоградской), а также улицы 2-го микрорайона, прилегающего к стадиону «Мордовия-Арена», станут пешеходными. Ограничения будут сниматься спустя 3-4 часа после матча.

Транзитный грузовой транспорт в дни проведения матчей должен будет следовать объездными дорогами, заезд в город ограничат. Все магазины, которые находятся в центральной части города, должны согласовать графики завоза товаров с соответствующими структурами. В городах, принимающих матчи, по указу Президента РФ особый режим вводится с 25 мая. Но хочу подчеркнуть, жизнь в городе никто останавливать не собирается. Особые ограничения будут только в дни проведения матчей - 16, 19, 25 и 28 июня. В особом режиме будут работать и коммунальные службы. Еще раз прошу жителей с пониманием отнестись к этим ограничениям. Эта мера вынужденная. Как известно, бережёного Бог бережет. И все вводимые в дни матчей в городе ограничения - исключительно в интересах горожан.

Также градоначальник призвал горожан, которые пускают в свое жилье иногородних или иностранцев, оперативно регистрировать квартирантов. Таковы требования закона. И это не просто прихоть, это вопрос безопасности.