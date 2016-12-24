Движение транспорта в дни матчей чемпионата мира будет ограничено

Жилищные услуги подорожали
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
Из-за потерянного билета пенсионерку ссадили с поезда в Рузаевке. Родственники искали ее по всему городу больше суток
В России планируется узаконить деятельность частных военных компаний
В Мордовии вручили награды одаренным молодым людям, добившимся больших успехов в науке, технике, искусстве и социально значимой деятельности
Такая сумма в качестве ежемесячной выплаты будет перечисляться в Мордовии родителям при рождении (усыновлении) первого ребенка в 2018 году
9 января в Ленинском суде Саранска стартовал громкий процесс в отношении двух руководителей известной в республике фирмы «Русский...
Программа «Формирование комфортной городской среды» позволила благоустроить в Cаранске в прошлом году 63 дворовые территории и проспект...
В поисках справедливости бывший офицер внутренних войск МВД загремел в колонию, но не желает сдаваться наперекор судьбе
24 января Президент России Владимир Путин подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации» - медалями «За...
В Администрации города утверждена корпоративная одежда для работников городского хозяйства