В Мордовии открыт региональный избирательный штаб Владимира Путина

Новости

 

Официально он начал действовать на минувшей неделе. Притом костяк его был сформирован загодя, с момента самовыдвижения Владимира Путина в качестве кандидата в Президенты РФ и начала сбора подписей в его поддержку. В состав штаба вполне ожидаемо вошли активные сторонники его курса, представляющие Общероссийский народный фронт, политическую партию «Единая Россия», общественные и волонтерские организации. Сопредседателями же стали доверенные лица Владимира Путина - председатель Союза художников РМ Людмила Нарбекова и лидер поискового движения республики Николай Кручинкин. 
Свою работу местные активисты намерены выстраивать с учетом приоритетов, обозначенных в ходе встречи кандидата со своими единомышленниками из регионов страны. В их числе создание условий для дальнейшего динамичного развития экономики и социальной сферы, эффективное решение стоящих перед государством и обществом задач, уважительное отношение к другим участникам предвыборной гонки, ведение открытого и честного диалога как с избирателями, так и с оппонентами.
«Надо стремиться не просто донести нашу точку зрения по тому или иному вопросу, но и иметь обратную связь, - подчеркнул Николай Кручинкин. - Такое общение, безусловно, будет более полезным и результативным».
«Впереди много работы, - продолжила Людмила Нарбекова. - Но мы готовы к ней, собираемся приложить максимум усилий, дабы помочь нашему кандидату».
Особо было отмечено, что вся деятельность избирательного штаба выстраивается в строгом соответствии с российским законодательством. Предвыборные мероприятия решено проводить главным образом во внерабочее время. Также распределены обязанности, определены сферы ответственности каждого члена команды. Продолжается и набор волонтеров, готовых оказать посильную помощь при организации встреч с населением, раздаче агитационных и информационных материалов, наблюдении за ходом избирательного процесса в день голосования. Параллельно была открыта Общественная приемная кандидата в Президенты РФ В.В. Путина. Ее контактный телефон 24-24-91.

 

 

                       

 

 

 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Любой запрет за ваши деньги!

Готовящийся к переезду в Мордовию Алексей Улюкаев поднял тему о «поборах за все» в системе исполнения наказаний

А WEDLAND пела и плясала

В прошедшее воскресенье любой желающий мог почувствовать себя молодожёном. Или, в крайнем случае, юбиляром. А всё потому, что в Саранске...

Конкурс красоты

№5  Ксения

 Посмотреть все фотографии