В Мордовии открыт региональный избирательный штаб Владимира Путина

Официально он начал действовать на минувшей неделе. Притом костяк его был сформирован загодя, с момента самовыдвижения Владимира Путина в качестве кандидата в Президенты РФ и начала сбора подписей в его поддержку. В состав штаба вполне ожидаемо вошли активные сторонники его курса, представляющие Общероссийский народный фронт, политическую партию «Единая Россия», общественные и волонтерские организации. Сопредседателями же стали доверенные лица Владимира Путина - председатель Союза художников РМ Людмила Нарбекова и лидер поискового движения республики Николай Кручинкин.

Свою работу местные активисты намерены выстраивать с учетом приоритетов, обозначенных в ходе встречи кандидата со своими единомышленниками из регионов страны. В их числе создание условий для дальнейшего динамичного развития экономики и социальной сферы, эффективное решение стоящих перед государством и обществом задач, уважительное отношение к другим участникам предвыборной гонки, ведение открытого и честного диалога как с избирателями, так и с оппонентами.

«Надо стремиться не просто донести нашу точку зрения по тому или иному вопросу, но и иметь обратную связь, - подчеркнул Николай Кручинкин. - Такое общение, безусловно, будет более полезным и результативным».

«Впереди много работы, - продолжила Людмила Нарбекова. - Но мы готовы к ней, собираемся приложить максимум усилий, дабы помочь нашему кандидату».

Особо было отмечено, что вся деятельность избирательного штаба выстраивается в строгом соответствии с российским законодательством. Предвыборные мероприятия решено проводить главным образом во внерабочее время. Также распределены обязанности, определены сферы ответственности каждого члена команды. Продолжается и набор волонтеров, готовых оказать посильную помощь при организации встреч с населением, раздаче агитационных и информационных материалов, наблюдении за ходом избирательного процесса в день голосования. Параллельно была открыта Общественная приемная кандидата в Президенты РФ В.В. Путина. Ее контактный телефон 24-24-91.