На сессии горсовета скорректировали бюджет

На минувшей неделе состоялась сессия Саранского совета депутатов. Открыл заседание председатель городского парламента Николай Бурнайкин, обозначивший основные результаты законотворческой деятельности в минувшем году. В частности, он напомнил, что в целях создания благоприятных условий для улучшения качества жизни населения и повышения инвестиционной привлекательности столицы Мордовии в 2017 году была утверждена Программа социально-экономического развития городского округа Саранск до 2020 года.

Традиционно на сессии были внесены коррективы в городской бюджет.

- Необходимость внесения очередных изменений связана с увеличением прочих безвозмездных поступлений в бюджет городского округа Саранск и планируемым увеличением объема собственных доходов, - сообщил руководитель Департамента финансов Администрации Саранска Сергей Тюркин. - Доходную часть городского бюджета на 2018 год предлагается увеличить на 22 млн 613 тыс. рублей. С учетом предлагаемых изменений доходная часть бюджета составит 5 млрд 351 млн 920 тысяч рублей.

А вот расходная часть увеличится сразу почти на 179 миллионов, в первую очередь за счет увеличения объема собственных доходов, прочих безвозмездных поступлений, остатков средств на счете бюджета, а также привлечения кредитов на 120 миллионов рублей.

Эти средства будут направлены в том числе на проведение капитального ремонта детского сада № 114 в п. Озерный, завершение реконструкции школы № 10 по ул. Солнечной, строительство стадиона в средней школе № 20, строительство детского сада по ул. Т. Бибиной, снос ветхих и аварийных жилых домов, ремонт автомобильных дорог.

С учетом изменений расходная часть бюджета городского округа Саранск на 2018 год составит 5 млрд 708 млн 229 тыс. рублей. Дефицит бюджета не превышает ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Также на сессии депутаты изменили предельный размер стоимости услуг по погребению. По словам начальника Управления анализа и тарифного регулирования Галины Плаксиной, предельный размер стоимости услуг, предоставляемых по гарантированному перечню услуг по погребению, с 1 февраля 2018 года составляет 5701 рубль 31 копейку.

Стоит отметить, что стоимость оформления документов, необходимых для погребения, осталась прежней - 172 рубля, а вот предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения, подорожали на 90 рублей и составляют теперь 2270 рублей. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище обойдется родственникам в 859 рублей 31 копейку, погребение - в 2400. В целом стоимость услуг выросла на 2,5%.

Возмещение расходов, связанных с погребением умершего, осуществляется в рамках гарантированного перечня. Деньги получит человек, взявший на себя данные расходы. Причем если умерший был пенсионного возраста, 5701 рубль 31 копейку организатору похорон заплатит Пенсионный фонд. Если умерший ранее работал - Фонд социального страхования.