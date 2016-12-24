На сессии горсовета скорректировали бюджет

Жилищные услуги подорожали
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
На последней в 2017 году сессии саранского горсовета был утвержден новый размер платы за жилое помещение для муниципальных квартир. Теперь...
Мощи блаженной старицы покоятся в Покровском ставропигиальном женском монастыре, что в Москве на Таганке. Нескончаемым потоком тянется в...
В настоящее время на территории Российской Федерации действуют правила, согласно которым лотерейные билеты на сумму от 1 рубля можно приобрести...
В России планируется узаконить деятельность частных военных компаний
Программа «Формирование комфортной городской среды» позволила благоустроить в Cаранске в прошлом году 63 дворовые территории и проспект...
Все больше семейных пар вынуждены проходить процедуру экстракорпорального оплодотворения, чтобы наконец-то стать родителями. Как правило, они...
9 января в Ленинском суде Саранска стартовал громкий процесс в отношении двух руководителей известной в республике фирмы «Русский...
Накануне новогодних праздников в региональном отделении Пенсионного фонда прошла пресс-конференция. Управляющий ОПФР по РМ Владимир Василькин...
В прошедшее воскресенье любой желающий мог почувствовать себя молодожёном. Или, в крайнем случае, юбиляром. А всё потому, что в Саранске...
В Мордовию поступили банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом на встрече с журналистами сообщили представители Отделения Национального банка...