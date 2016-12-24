Проверка водителей Саранска на трезвость пройдет в ближайшие дни

Управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, является одним из основных видов правонарушений, представляющих угрозу для безопасности дорожного движения. Известно, что даже небольшие дозы вызывают значительное замедление реакции у водителя, теряется способность глазомерного определения расстояния, появляется беспечность, неправильное восприятие окружающего, притупляются чувства, сужается обзорность.

В целях стабилизации сложившейся дорожно-транспортной ситуации и профилактики ДТП с участием и по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения 9 и 10 февраля в Саранске пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Госавтоинспекция напоминает, что управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, - влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет. Некоторые водители думают, что отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения поможет им избежать наказания. Однако, стоит напомнить, что согласно ст. 12.26 КоАП РФ, невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

Если вам стало известно о факте управления транспортным средством в нетрезвом состоянии, сообщите в дежурную часть Госавтоинспекции по телефонам: 8(8342) 24-64-09. Своевременная информация позволит предотвратить ДТП с участием нетрезвых водителей, сохранив жизнь и здоровье участников дорожного движения.



