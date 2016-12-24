РОСГВАРДИЯ ИНФОРМИРУЕТ:

Уважаемые граждане!

20 февраля 2018 года в период с 10 час. 00 мин. до 12 час.00 мин. начальник Отдела Росгвардии по Республики Мордовия полковник полиции Виталий Николаевич Разин проведет личный прием граждан в приемной Президента Российской Федерациив Республике Мордовия.

В указанный день вы можете обратиться по любым интересующим вас вопросам, относящимся к компетенции Росгвардии (прием на службу в ФСВНГ РФ, условия прохождения службы, вопросы социальной защиты сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии, вопросы, касающиеся частной охранной и детективной деятельности, а также оборота гражданского оружия).

Прием будет осуществляться по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 33/3. Также вы можете заранее записаться на прием по телефону: 8 (8342) 48-25-29 (приемная Президента Российской Федерации в РМ).





