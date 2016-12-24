3 февраля в Саранске будет ограничено движение транспорта

Жилищные услуги подорожали
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3 февраля в Саранске в связи с проведением мероприятия, приуроченного к старту Года добровольца, будет временно исключена стоянка и ограничено движение транспорта.
С 20:00 2 февраля до 22:00 3 февраля будет запрещена парковка и ограничено движение транспортных средств на территории, прилегающей к Ледовому дворцу по ул. Красной. и стадиона «Старт» по ул. Московской со стороны улиц Красная, Московская. Исключение составят спецмашины.
С 7:00 до 11:00 3 февраля ограничена стоянка по ул. Московской от ул. Республиканской до ул. Красной.
С 11:00 до 12:30 3 февраля будет временно ограничена стоянка и движение транспортных средств по ул. Московской от ул. Республиканской до ул. Красной, по ул. Рабочей от ул. Красной до ул. Коммунистической. Исключение составят общественный транспорт и спецмашины.
С 12:30 до 15:00 3 февраля будет временно ограничена стоянка и движение всех видов транспортных средств по ул. Московской от ул. Республиканской до ул. Красной, по ул. Рабочей от ул. Красной до ул. Коммунистической.
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