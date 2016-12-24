«Орел и Решка» может приехать в Саранск

Как стало известно «ВС», телеканал «Пятница!» готовит новый сезон известной передачи о путешествиях. На этот раз ведущие трэвел-шоу «Орел и Решка» собираются посетить российские города. Какой город попадет в объективы телекамер предстоит решить телезрителям.

Как сообщили «ВС» в редакции телеканала, в рамках подготовки к новому сезону «Пятница!» запустила народное голосование. Чтобы увидеть свой город в популярной передаче, жители Саранска могут проголосовать за него на официальном сайте телеканала.

Поддержать свой город и сделать его лидером голосования можно на официальном сайте телеканала и по ссылке: https://friday.ru/votes/gorod/?main-oirgorod

- В голосовании участвуют города с населением от 100.000 человек, - прокомментировала ситуацию РR-менеджер телеканала Ольга Зарецкая. - За один город можно голосовать один раз.