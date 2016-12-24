Граждане стали чаще пользоваться возможностью оформления ДТП без участия сотрудников Госавтоинспекции

Откат нормальный!
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По сведениям страховщиков, в прошлом году Европротоколом при оформлении ДТП воспользовались более 480 тысяч автовладельцев. Количество водителей, обратившихся с заявлением о выплате в рамках прямого возмещения убытков при оформлении ДТП по Европротоколу, в России выросло на 13 % по сравнению с 2016 годом.
Статистика показывает, что практически каждое третье ДТП сегодня оформляется без вызова сотрудников полиции, - доля водителей, оформлявших ДТП с применением Европротокола, в целом по России с начала года составила более 33%; годом ранее она была на уровне 29,5%.
Госавтоинспекция напоминает, что на официальном сайте ведомства www.gibdd.ru создан специальный информационно-справочный ресурс, который содержит в себе алгоритм действий водителей, ставших участниками ДТП. Для использования информационного ресурса необходимо перейти в раздел «Правила оформления ДТП», который доступен с главной страницы сайта, после чего, последовательно отвечая на поставленные вопросы, следует руководствоваться тем алгоритмом действий, который соответствует сложившейся дорожной ситуации.
Помимо интерактивного варианта, на официальном сайте Госавтоинспекции можно скачать упрощенный вариант алгоритма действий при ДТП в виде блок-схемы, которую можно распечатать и положить в автомобиль, чтобы использовать, если на месте ДТП не будет возможности воспользоваться сетью Интернет.
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