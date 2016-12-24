Владимир Волков впервые вошел в ТОп-12 рейтинга влияния губернаторов

Владимир Волков укрепил свои и без того стабильно высокие позиции в рейтинге влияния губернаторов, составленном Агентством политических и экономических коммуникаций. По результатам ноября он поднялся еще на три пункта вверх, заняв 12-е место в группе глав регионов с очень сильным влиянием.

Лидерами рейтинга по-прежнему являются мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Как и прежде, опрос проводился методом закрытого анкетирования. Участие в нем приняли 27 экспертов - политологи, политтехнологи, аналитики и журналисты.

Как отмечает в аннотации генеральный директор АПЭК Дмитрий Орлов, усилению влияния Главы Мордовии способствовал целый ряд позитивных сообщений, поступивших из республики или связанных с ней. В их числе - высокие темпы подготовки к чемпионату мира-2018. Об этом заявляли, например, в ходе недавнего визита в Саранск министр транспорта страны Максим Соколов и Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«Сегодня мы видим, что строительство идет по графику, какой-либо настороженности нет. Подрядчики успешно справляются с поставленными задачами», - подчеркнул тогда руководитель федерального Минтранса, заметив, что полностью удовлетворен результатами поездки. Аналогичную точку зрения высказал и Полпред в ПФО: «Мы уже вышли из зоны риска и работаем в соответствии с графиком подготовки. У нас почти нет сомнений в том, что все объекты, включая стадион, аэропорт, дороги, будут сданы вовремя».

Другим немаловажным фактором, повлиявшим на укрепление позиций регионального лидера, стало, по мнению экспертов, выделение республике свыше 150,5 миллиона рублей из резервного фонда Президента России. Соответствующее решение, напомним, было принято по результатам двух недавних встреч Владимира Путина с Владимиром Волковым. Деньги эти будут направлены на проведение капитального ремонта зданий ряда образовательных, медицинских и культурных учреждений - гимназии № 1 в г. Ковылкино, Кемлянского аграрного колледжа, Центра культуры имени А.В. Ухтомского в Рузаевке, главного корпуса Республиканской инфекционной больницы и гинекологического корпуса больницы № 4.

Кроме того, нельзя сбрасывать со счетов и нацеленность республики на эффективное освоение привлекаемых средств, стремление вкладывать их исключительно в проекты «капитального развития». Как известно, Президент РФ Владимир Путин уже сообщил о запуске программы реструктуризации государственных долгов регионов. В течение первых двух лет они будут выплачиваться под 5%, после чего ставка вырастет до 10, а затем и до 20 процентов. Для регионов же, обеспечивших в 2018-2019 годах темпы прироста налоговых и неналоговых бюджетных доходов выше уровня инфляции, будет проводиться дальнейшая реструктуризация.

Принимаемые меры, как ожидается, позволят российским территориям сэкономить в ближайшие два года около 430 миллиардов рублей. Что касается приволжских регионов, то здесь запланированный эффект оценивается в 58 млрд рублей в 2018 г. и в 40 миллиардов в 2019 году - именно такие цифры привел во время своей недавней пресс-конференции Полпред Михаил Бабич. «Это прямая экономия, которая будет направлена как на снижение государственного долга в целом, так и на решение основных бюджетных задач, связанных в том числе с погашением задолженности по заработной плате и доведением размера зарплат до указанных позиций», - сказал он.

Чуть ранее, кстати, было объявлено и об общем снижении уровня долговой нагрузки в ПФО. Причем едва ли не самую впечатляющую динамику продемонстрировала Мордовия. Тем не менее республика не намерена отказываться от участия в программе реструктуризации бюджетных кредитов, поскольку в таком случае она сможет сэкономить более 11 миллиардов рублей.