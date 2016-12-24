Праздник в Саранске

В пятницу, 8 декабря, накануне Дня героев Отечества в Саранске будут проходить торжественные мероприятия Приволжского федерального округа.

На площади Победы состоится церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, мемориалу воинам-уроженцам Мордовии, павшим в годы Великой Отечественной войны и памятнику воинам-интернационалистам.

Одним из ключевых событий дня станет открытие единственного в стране проспекта Российской Армии и установка соответствующей памятной стелы в новом микрорайоне Саранска. После Чемпионата мира по футболу, рядом с проспектом будет создан парк «Патриот» и уже достигнута договоренность с воинскими частями о предоставлении образцов военной техники.

В 16:00 на Советской площади Саранска впервые состоится молодежная патриотическая дискотека. Прозвучат как современные патриотические композиции, так и легендарные песни военных лет. Ведущими танцевального марафона выступят известные ди-джеи DJ&MC Nemov и DJ Relax (г. Нижний Новгород).

В это же время на центральной площади города развернется полевая кухня. Все желающие смогут отведать вкусную армейскую кашу и горячий чай. Будут работать площадки, где молодому поколению расскажут об истории праздника и прославленных защитниках Отечества.

Гостям и жителям Саранска уникальный подарок преподнесет Министерство обороны Российской Федерации: в 17:00 салютная группа ведомства покажет пиротехническое шоу.

После торжественных мероприятий будет организована доставка горожан в микрорайоны города.

В центральной части города и микрорайоне «Тавла» 8 декабря будет временно ограничено движение транспортных средств

В целях обеспечения безопасности граждан и дорожного движения при проведении 8 декабря патриотической акции, посвященной Дню Героев Отечества, будет временно исключена стоянка всех видов транспортных средств

с 20:00 7 декабря до 06:00 8 декабря:

по пр. Российской Армии,

по ул. Советской от ул. Демократической до ул. Рабочей,

по ул. Красноармейской от ул. Кавказской до ул. Советской,

по ул. Володарского от ул. Коммунистической до ул. Советской,

на парковках: в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия (ул. Советская, 26), по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова, по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а), по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а);

с 20:00 7 декабря до 15:30 8 декабря:

по ул. Пролетарской от ул. Коммунистической до ул. Б. Хмельницкого,

на парковке по ул. Пролетарской в районе здания ГБУК «Мордовская государственная филармония - РДК» (ул. Пролетарская, 39).

Будет временно исключена стоянка и ограничено движение транспортных средств 8 декабря:

с 06:00 до 11:30 по ул. Советской от ул. Демократической до ул. Большевистской, по ул. Красноармейской от ул. Саранской до ул. Советской;

с 06:00 до 12:30 по пр. Российской Армии;

с 06:00 до 13:30 по ул. Большевистской от ул. Коммунистической до ул. Советской, на парковках: по ул. Советской в районе Кафедрального Собора святого праведного воина Феодора Ушакова, по ул. Большевистской в районе здания Мордовского РФ АО «Россельхозбанк» (ул. Советская, 47а), по ул. Советской в районе ТЦ «РИО» (ул. Советская, 55а);

с 12:00 до 15:30 по ул. Пролетарской от ул. Коммунистической до ул. Б. Хмельницкого;

с 06:00 мин. до 20:00 по пр. Ленина от ул. Советской до ул. Коммунистической, по ул. Л. Толстого от ул. Советской до ул. Коммунистической, по ул. Володарского от ул. Советской до ул. Коммунистической, по ул. Советской от ул. Володарского до ул. Рабочей, на парковке в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия (ул. Советская, 26).

Исключение составят спецмашины.