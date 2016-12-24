Общественный совет ПФО меняет формат

В Ульяновске прошло заседание обновленного состава Общественного Совета Приволжского федерального округа, основной темой которого стали предстоящие выборы президента. Состав совета серьезно поменялся, значительную часть его участников теперь составляет молодежь.





Общественный Совет, который является совещательным и консультативным органом при полномочном представителе президента РФ в ПФО, в этом году включает в себя две палаты – экспертную и молодежную. Последняя была сформирована по итогам прошедшего 9 ноября в Нижнем Новгороде Молодежного форума Приволжского федерального округа.

В этом году организаторы Общественного Совета приняли решение отказаться от традиционной формы работы с молодежью, когда основное внимание уделяется общественным организация и активистам. Теперь ставку сделали на молодых профессионалов: врачи, учителя, рабочие, инженеры, военнослужащие, работники правоохранительных органов.

«Когда работаем только с активом – это очень активная, очень эффективная часть молодежного общества, но это очень узко. А вот когда мы расширяем за счет профессионалов, то, мне кажется, мы сможем охватить большее количество вопросов и проблем, и самое главное – начать адресно и точечно решать их в интересах конкретных профессиональных сред», – отметил полномочный представитель президента в ПФО Михаил Бабич.

Участники Cовета активно включились в обсуждение вопросов, связанных с президентскими выборами. В условиях отсутствия острой конкурентной борьбы главной опасностью предстоящих выборов может стать потеря интереса к политическим процессам у населения, результатом чего могут стать низкая явка и, как следствие, возможные сомнения в легитимности итогов голосования. Мнения на Совете разделились. Кто-то считал, что процент голосующих на выборах в России вполне коррелирует с европейской моделью выборов, другие высказывали мнение, что явку необходимо повышать, и предлагали различные способы, как это сделать. Чаще других звучал призыв активнее использовать социальные сети для привлечения людей на выборы. Предлагалось также создавать телеграм-боты – программы в мессенжере «Телеграм», которые будут отвечать на запросы граждан о сути политических процессов, способах получения госсуслуг и другие вопросы.

За два с половиной часа напряженной работы участники успели обсудить вопросы демографической политики, развитие спорта и медицины, проблемы обманутых дольщиков. Эти темы только на первый взгляд далеки от политики, но если их решение запустить, они легко приобретают ярко выраженный политический окрас, отмечали участники совета. Но некоторые вопросы были и вовсе неожиданными. Так, Михаила Бабича спросили об изучении языков в национальных республиках. И хотя полпред обратил внимание на то, что это не тема обсуждаемой повестки – поскольку поступило сразу два вопроса, от представителей Мордовии и Башкортостана, ему пришлось сделать отступление и дать подробное пояснение по этому вопросу.

«Государственные языки республик и родные языки народов России – это совсем не одно и то же. Очень многие годы эти два понятия отождествлялись между собой, даже подменялись в учебных планах образовательных учреждений. Есть родной язык народов России – язык, который может выбрать для себя каждый гражданин, а пока он несовершеннолетний – за него это определяют родители или законные представители. И государственный язык, в соответствии с нашей Конституцией, республики определяют самостоятельно в соответствии со своим законодательством. У нас 22 республики, в 21 одной из них введены государственные языки помимо русского. Но в соответствии с Конституцией РФ единственным языком Российской Федерации является русский язык.

Государственные языки определяются законодательством в субъектах, родные языки – гражданином, родителями и законными представителями. На эту тему у нас в обществе было очень много дискуссий. Если их анализировать за последние годы, то они в значительной степени были политизированы и не отвечали реальному положению дел.

Никто никогда в Российской Федерации не запрещал изучение родных и государственных языков. Наоборот: это право, предоставленное нашей Конституцией и федеральным законом. Я, вам сейчас скажу новую информацию, но она крайне важна. Анализ международного законодательства показал, что ни в одной стране мира (мы проанализировали все государства со сложным федеральным устройством, где есть регионы, губернии, штаты, провинции и так далее) нет такого понятия, как «государственный язык региона».

Есть языки региональные, есть языки национальные, они очень по-разному все называются, но только в Российской Федерации нашим законодательством дано право республикам – учитывая всю палитру, всю сложность истории наших межнациональных взаимоотношений – дано такое право: устанавливать государственные языки в соответствующих субъектах федерации. Наше законодательство – самое либеральное в мире, и это право гарантировано Конституцией.

Но теперь очень важный момент: право – это не обязанность. И каждый гражданин и родитель, законный представитель, имеют право выбрать, какой язык назвать родным и как изучать или не изучать государственный язык. Задача государства – обеспечить, безусловно, эту возможность. Что сегодня нашим законодательством полностью отрегулировано.

Действительно, здесь хочу обратить внимание, на ситуацию, которая сложилась в наших регионах. Вот представитель Мордовии говорит: «У нас проблем с этим нет». Это правда: из шести республик, которые входят в состав в Приволжского федерального округа, в Мордовии, Удмуртской Республике и в Республике Марий Эл эти вопросы были с самого начала абсолютно правильно отрегулированы региональным законодательством, и никогда с этим существенных проблем не возникало. Дети, родители выбирали себе возможность реализовать свое право на изучение родного языка. И зачастую, кстати, представителями соответствующих национальностей этот язык выбирался в пользу русского языка. Родной язык может быть русским. И соответственно, выбирали возможность реализации своего права на изучение государственного языка.

В Татарстане, Башкортостане, Чувашской Республике такого рода проблемы с интерпретацией законодательства существовали достаточно продолжительное время. И что очень важно – хочу обратить ваше внимание – это не проблема сегодняшнего, вчерашнего дня. Это проблема, которая накопилась за всю нашу постсоветскую историю. Просто наступил момент, когда стало необходимо привести все в соответствие с российским законодательством. Почему этот момент наступил? Потому что количество обращений в прокуратуру, контрольно-надзорные органы, в адрес президента Российской Федерации имело очень значительные показатели. Это тысячи обращений от граждан, которые жаловались и обращали внимание главы государства, ведомств на нарушение российского законодательства и их прав на образование. В этой связи Глава государства Владимир Владимирович Путин 20 июля в Йошкар-Оле на заседании Совета при президенте по межнациональным отношениям обратил внимание на проблему, дал очень четкие указания.

Два ключевых из них состоят в следующем: необходимо во всех субъектах Российской Федерации довести объем изучения русского языка до рекомендованного министерством образования и науки. То есть обязанность изучать государственный язык Российской Федерации должна быть обеспечена в необходимых объемах в общеобразовательных учреждениях, и право изучать русский язык в полном объеме должно быть предоставлено каждому российскому гражданину. Это первое. И второе, о чем сказал Президент, какую задачу поставил – это обеспечить добровольное изучение родных и государственных языков в субъектах Российской Федерации.

Действительно, это поручение сегодня исполнено во всех регионах нашего округа. Это была непростая работа. Я бы хотел в этой связи выразить слова благодарности, прежде всего, руководителям регионов: Рустаму Нургалиевичу Минниханову, как президенту республики Татарстан, Фариду Хайрулловичу Мухаметшину, как главе Госсовета, Рустэму Закиевичу Хамитову, как главе республики Башкортостан, Михаилу Васильевичу Игнатьеву, как главе Чувашской республики. За прошедший год главы регионов принимали очень взвешенные, очень мудрые государственные решения и в законодательствах регионов был наведен порядок.

Сегодня во всех регионах округа учебные планы изменены. В них в полном объеме объем изучения русского языка доведен до установленного Минобрнауки. Методические рекомендации, которые Министерство образования РФ разработало и направит во все регионы, не только Приволжского федерального округа, дают возможность реализовать право граждан России на изучение государственного языка республик, в той части учебной программы, которая формируется участниками образовательных отношений, так называемая вариативная часть программы, в объеме, действительно, не более двух часов в неделю, с согласия родителей – то есть на добровольной основе. То же самое касается возможности, права изучать родной язык по выбору гражданином, родителями или законными представителями – но в обязательной части программы: там уже каждый может выбрать тот язык, который каждый гражданин для себя считает родным. Тоже с согласия родителей, законных представителей, то есть на добровольной основе. Поэтому сейчас очень важная задача стоит перед руководством регионов, перед контрольно-надзорными органами: довести решения до практической реализации. Чтобы не было перегибов, попыток административного давления. И на это нацелены все контрольно-надзорные органы. С другой стороны, создать все возможности и условия для изучения и развития родных и государственных языков.

Хочу обратиться к очень важному положительному опыту республики Татарстан: там есть республиканские программы, которые в полной мере учитывают все возможности для изучения языков, развития, преподавания (не только в общеобразовательных учебных заведениях, но и в высших, на факультативных курсах), в рамках реализации культурных, исторических программ. Такой же указ подписал Рустэм Закиевич Хамитов, глава республики Башкортостан. На программу поддержку и развитие башкирского языка, выделены значительные средства для того, чтобы язык развивался, был доступным для тех, кто его хочет изучать. В этой части, мне кажется, найден очень разумный баланс.

Президент Татарстана обращался в Минобрнауки РФ. И подтвержу мысль, которую я сказал в Казани: право на изучение государственных языков было, его никто не оспаривал, не отнимал, но сам механизм его реализации потребовал донастройки, что и было сделано.

И еще одна очень важная задача, которой мы серьезно занимаемся – это судьба преподавателей национальных языков, которые сейчас из-за снижения учебной нагрузки будут освобождаться. Наша задача сейчас – сделать так, чтобы ни один учитель, который преподавал родные и государственные языки, не остался без работы. Чтобы те, кто хочет продолжать трудовую деятельность в общеобразовательных учреждениях, имели возможность преподавать и другие общеобразовательные предметы: либо пройти за государственный счет переподготовку и продолжить преподавание, либо быть трудоустроенными, в соответствии со своими возможностями, квалификацией и желаниями, на другие рабочие места. Вот таким образом мы сегодня можем подвести итог выполнению поручений президента.

Я еще раз с благодарностью хочу обратиться ко всем, кто принимал участие в этой непростой работе по решению проблем, которые накапливались многие и многие годы. Обращаясь к теме деполитизации этой проблемы: есть горячие головы, которые пытаются играть на этом, раскачивать лодку, дестабилизируя общественно-политическую ситуацию, наживая себе политический капитал. Это недопустимо! Безусловно, такие попытки будут пресечены. Но градус тех волнений, напряжения в обществе должен затихать, поскольку найден очень разумный баланс между обязанностью и правом. Что касается государственных языков, которые будут изучаться участниками программы, которая формируется участниками образовательных отношений, в этом случае, если родители или законные представители примут решение не изучать государственный язык республики, соответственно они заместят другими учебными предметами, которые будут предоставлены им образовательной организацией по их выбору, с учетом возможностей самой школы», – заявил Михаил Бабич.

Подводя итоги заседания, участники Совета пришли к выводу, что для более детальной проработки всех озвученных проблем необходимо формировать рабочие группы по каждому направлению. А Совет должен стать постоянно действующим органом для координации такой работы.