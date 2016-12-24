В Саранске сыграет лучший футболист мира двух последних лет

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Несколько минут назад в Москве в Государственном Кремлевском дворце состоялась жеребьевка финального турнира Чемпионата мира по футболу FIFA в России. Стало известно, какие команды приедут в Саранск будущим летом, а также то, с кем сыграет в группе «А» национальная сборная России.
С легких рук ассистентов жеребьевки, которыми выступили звезды мирового футбола разных поколений Гордон Бэнкс, Никита Симонян, Диего Форлан, Диего Марадона, Лоран Блан, Кафу, Карлес Пуйоль и Фабио Каннаваро, в группу «А» к россиянам поочередно отправились Уругвай, Египет и Саудовская Аравия.
В Саранске на стадионе «Мордовия Арена» пройдут четыре матча группового этапа: Перу - Дания (16 июня, 19.00), Колумбия - Япония (19 июня, 18.00), Иран - Португалия (25 июня, 21.00) и Панама - Тунис (28 июня, 21.00). Таким образом, мордовские болельщики смогут увидеть у себя дома игру португальца Криштиану Роналду - лучшего футболиста мира двух последних лет по версии ФИФА.
Вполне могла оказаться в Саранске и сборная Англии. Но легендарный защитник «Барселоны» и сборной Испании Карлес Пуйоль определил ее на четвертую предстартовую позицию в группе «G» - вместо второй или третьей (как наверняка многим из нас хотелось бы).
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