В Саранске сыграет Криштиану Роналду

«Обнальщики» вывели в теневой оборот более 1 миллиарда рублей
В МВД по РМ обсудили результаты борьбы с организованной преступностью, раскрытие убийств времен криминальных войн между группировками,...
Несколько минут назад в Москве завершилась жеребьевка финальной части Чемпионата мира по футболу 2018 года. На групповом этапе соперниками сборной России стали Сборные Египта, Саудовской Аравии и Уругвая. Кроме того, стало известно, какая из топовых команд сыграет в Саранске. Ей стала сборная Португалии во главе со своим капитаном Криштиану Роналду. Уже известно, что европейские бразильцы сыграют на «Мордовия-Арене» 25 июня.
В МВД по РМ обсудили результаты борьбы с организованной преступностью, раскрытие убийств времен криминальных войн между группировками,...
В Ленинском суде Саранска продолжается громкий процесс по делу бригады наркоторговцев, в которую входили жители Саранска и Омска. На скамье...
Всенародный творческий марафон «Шумбрат, Мордовия!» завершился грандиозным гала-концертом
Рухнувший лестничный пролет убил трех человек
Под предлогом проверки газового оборудования в квартирах частные гастролеры навязывают горожанам услуги по баснословным расценкам
Вчера Мордовию посетили министр транспорта страны Максим Соколов и Полномочный представитель Президента в ПФО Михаил Бабич. В республике они...
В этом году в республике появились семьи, где родились девятые дети!
Страны СНГ забудут Кирилла и Мефодия?
В последний день осени на площадке мордовского Технопарка проходил Молодежный инновационный конвент республики. В этот день здесь собрались...