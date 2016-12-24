В Саранске сыграет Криштиану Роналду

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Несколько минут назад в Москве завершилась жеребьевка финальной части Чемпионата мира по футболу 2018 года. На групповом этапе соперниками сборной России стали Сборные Египта, Саудовской Аравии и Уругвая. Кроме того, стало известно, какая из топовых команд сыграет в Саранске. Ей стала сборная Португалии во главе со своим капитаном Криштиану Роналду. Уже известно, что европейские бразильцы сыграют на «Мордовия-Арене» 25 июня.

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