В Саранске сыграет Криштиану Роналду

Несколько минут назад в Москве завершилась жеребьевка финальной части Чемпионата мира по футболу 2018 года. На групповом этапе соперниками сборной России стали Сборные Египта, Саудовской Аравии и Уругвая. Кроме того, стало известно, какая из топовых команд сыграет в Саранске. Ей стала сборная Португалии во главе со своим капитаном Криштиану Роналду. Уже известно, что европейские бразильцы сыграют на «Мордовия-Арене» 25 июня.