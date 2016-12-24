ГОТОВИТСЯ ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНЯ

6 декабря 2017 года в столице Мордовии в учебных целяхбудет производиться включение электросирен и уличных громкоговорителей.



В столице Мордовии будет проводиться техническая проверка системы оповещения населения с включением электросирен и уличных громкоговорителей. Проверка будет проведена6 декабря 2017 года в период с 11.15 до 12.00.Звучание электросирен означает сигнал гражданской обороны - «Внимание всем!»

Услышав звучание электросирен, необходимо включить радио и телевизионные приемники на каналы местного вещания и прослушать информационное сообщение. В таком случае производится принудительный перехват каналов вещания для выпуска в эфир экстренной информации. ГУ МЧС России по Республике Мордовия просит население действовать в соответствии с полученной информацией и сохранять порядок и спокойствие.

Помните, проводимые мероприятия носят учебный характер.

Проверка системы оповещения приурочена к проведению учебно-методического сбора руководящего состава Республики Мордовия по итогам деятельности территориальной подсистемы Республики Мордовия единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполнения мероприятий гражданской обороны в 2017 году и постановка задач на 2018 год.



