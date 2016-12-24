Управление ФССП по РМ возглавил Юрий Могин

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Главе республики Владимиру Волкову представлен новый руководитель Управления ФССП по Республике Мордовия Юрий Могин
Глава Мордовии Владимир Волков 24 ноября провел рабочую встречу с заместителем руководителя Федеральной службы судебных приставов РФ Сергеем Белоусовым.
Обсуждались вопросы взаимодействия регионального управления ФССП с органами исполнительной власти республики. Было отмечено, что одним из приоритетных направлений работы является взыскание задолженностей по налогам и по заработной плате. За 10 месяцев 2017 года благодаря работе судебных приставов республики в бюджеты разных уровней перечислено более 3,7 млрд рублей – это почти в 3 раза больше, чем в прошлом году.
В ходе рабочей встречи Владимиру Волкову был представлен новый руководитель Управления ФССП по Республике Мордовия Юрий Могин, назначенный на должность 21 ноября 2017 года приказом Минюста России. Юрий Могин более 30 лет прослужил в органах государственной безопасности РФ, занимал должность заместителя начальника УФСБ по Республике Мордовия и вышел в отставку в июле 2017 года.
В рабочей встрече приняли участие Председатель Правительства Мордовии Владимир Сушков и заместитель Председателя Правительства республики Геннадий Комусов.
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