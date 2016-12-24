Быть в курсе того, что происходит с твоей недвижимостью, просто

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Филиал  Кадастровой  палаты  по  Республике Мордовия  сообщает,  что  у  жителей Мордовии есть возможность получить актуальную информацию о  своей квартире, доме или гараже в режиме онлайн. Для этого на сайте Росреестра действует специальный сервис "Личный кабинет" (https://lk.rosreestr.ru).

В  "Личном  кабинете"  собственники  объектов  недвижимости  могут  видеть  все  сведения  о  своей недвижимости, включая ее площадь, кадастровую стоимость и т.д.

Кроме  того,  сервис  позволяет  получить  государственные  услуги  Росреестра  -  подать  документы  на государственную  регистрацию  прав  и  кадастровый  учет,  исправление  технической  ошибки  в  записях Единого государственного реестра недвижимости, представить дополнительные документы и пр.

Отметим, что работа с данным сервисом доступна после регистрации на портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru).  По  интересующим  вопросам  можно  обратиться  в  Ведомственный  центр телефонного обслуживания Росреестра по бесплатному телефонному номеру: 8-800-100-34-34

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