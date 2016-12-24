Быть в курсе того, что происходит с твоей недвижимостью, просто

Филиал Кадастровой палаты по Республике Мордовия сообщает, что у жителей Мордовии есть возможность получить актуальную информацию о своей квартире, доме или гараже в режиме онлайн. Для этого на сайте Росреестра действует специальный сервис "Личный кабинет" (https://lk.rosreestr.ru).

В "Личном кабинете" собственники объектов недвижимости могут видеть все сведения о своей недвижимости, включая ее площадь, кадастровую стоимость и т.д.

Кроме того, сервис позволяет получить государственные услуги Росреестра - подать документы на государственную регистрацию прав и кадастровый учет, исправление технической ошибки в записях Единого государственного реестра недвижимости, представить дополнительные документы и пр.

Отметим, что работа с данным сервисом доступна после регистрации на портале государственных услуг (https://www.gosuslugi.ru). По интересующим вопросам можно обратиться в Ведомственный центр телефонного обслуживания Росреестра по бесплатному телефонному номеру: 8-800-100-34-34









