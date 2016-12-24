Следственный комитет Мордовии возглавил Анатолий Ситников

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В Саранске представили нового руководителя регионального управления Следственного комитета РФ. Им стал Анатолий Ситников, ранее занимавший должность заместителя руководителя СКР по Архангельской области. Указ о его назначении Президент РФ подписал еще 3 октября. Напомним, прежний руководитель СКР РФ по РМ Эдуард Новаковский не так давно был переведен на Алтай.

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