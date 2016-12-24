На сессии горсовета депутаты внесли изменения в бюджет

На минувшей неделе народные избранники Саранска вновь собрались на сессию, чтобы обсудить насущные вопросы. И в этот раз главным вопросом стал бюджетный.

- Доходную часть бюджета Саранска на 2017 год предлагается увеличить на 614 миллионов 711 тысяч рублей, - докладывает директор Департамента финансов Администрации г.о. Саранск Сергей Тюркин. - Это стало возможно в том числе за счет увеличения объема межбюджетных трансфертов в сумме 690 миллионов 88 тысяч и прочих безвозмездных поступлений.

Куда направят эти деньги? Более 147 миллионов рублей пойдут на развитие улично-дорожной сети, ремонт автомобильных дорог общего пользования. 194,5 миллиона будут перечислены на строительство детского сада на 240 мест в микрорайоне «Юбилейный», еще 90 миллионов направят на реконструкцию здания по ул. Солнечной, 29 - под общеобразовательную школу. Оставшиеся деньги пойдут на укрепление материально-технической базы образовательных организаций, софинансирование строительства автомобильных дорог в микрорайоне «Юбилейный», осуществление функций столицы Республики Мордовия, а также на грант по результатам оценки деятельности органов местного самоуправления по итогам 2016 года.

Также Сергей Тюркин озвучил дату публичных слушаний проекта городского бюджета на 2018-й и плановый период 2019 и 2020 годов: слушания состоятся 3 ноября в Большом зале Администрации Ленинского района в 16 часов.

- Руководствуясь прогнозными показателями социально-экономического развития городского округа Саранск на 2018 год, согласно которому прогнозируемый индекс роста потребительских цен на 2018 год составит 104,2%, объем поступления собственных доходов запланирован в 2018 году на 103,2% (на 93 миллиона 586 тысяч рублей больше), - продолжает директор Департамента финансов Администрации г.о. Саранск. - В первую очередь это связано с увеличением поступлений от налоговых доходов, в том числе НДФЛ, акцизов, земельного налога, налога на имущество физических лиц.

Основные параметры бюджета на 2018 год определены по доходам в сумме 4 млрд 724 млн 620 тыс. руб., что составляет 59% к ожидаемому исполнению 2017 года. Данное снижение объясняется уменьшением объема межбюджетных трансфертов, запланированных к выделению бюджету городского округа из вышестоящего бюджета.

Как и в предыдущие годы, будущий саранский бюджет несет социальную направленность, 62% расходов (это почти 3 миллиарда рублей) планируется направить на финансирование образования, культуры, социальной политики, физической культуры. На жилищно-коммунальное хозяйство планируется направить более 889 миллионов, это 18,4% в общем объеме расходов бюджета, на национальную экономику - 384 миллиона, на общегосударственные расходы - 343 миллиона, на обслуживание муниципального долга - почти 207 млн рублей.

Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Елена Эрзяйкина доложила собравшимся, какие изменения внесены в Реестр муниципального имущества г.о. Саранск. Здесь ничего примечательного, на первый взгляд, нет. Внесли в реестр движимое и недвижимое имущество юрлиц («Центр развития ребенка - детский сад № 2» и «Центр образования Тавла - средняя общеобразовательная школа № 17»), других исключили (например, в связи с банкротством предприятия или реорганизацией). Но тут вопрос появился у депутата от ЛДПР Алексея Захряпина: «Я хочу задать вопрос Петру Тултаеву. Помните, вы обещали взять на баланс общежитие бывшего училища № 31, почему до сих пор не взяли?».

- Это весьма непростой вопрос, - отметил мэр Саранска Петр Тултаев. - Во-первых, общежитие находится на балансе Министерства образования РМ. Во-вторых, здание практически в аварийном состоянии. Кроме того, очень много комнат в этом общежитии заняты людьми, которые там не проживают, некоторые комнаты не приватизированы. Стало быть, когда возьмем это общежитие на себя, мы должны людям предоставить жилье. Но сейчас работа идет, в этом я вас уверяю, и в ближайшее время мы с людьми встретимся. Конечно, дом в плохом состоянии, но у нас в городе порядка 100 домов, которые можно признать аварийными и ветхими. 16 домов мы уже признали аварийными. Мы надеемся, что федеральная программа по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья в следующем году будет продолжена. Отмечу, что, после того как экспертная комиссия признает дом аварийным или ветхим, люди уже через полгода просят новое жилье, обвиняя нас в черствости и бездействии. Еще раз скажу, работа непростая. К слову, вы, по словам директора, тоже там занимаете жилье не совсем правомерно. Но хочу заверить, что работу по этому общежитию мы продолжим.

В конце сессии народные избранники проголосовали за досрочное прекращение полномочий коллеги - депутата от Полежаевского одномандатного избирательного округа № 2 Валерия Левина. Дело в том, что он назначен Уполномоченным по правам человека в РМ. Депутаты объявили Валерию Левину благодарность за многолетний добросовестный труд, вручили памятные часы и пожелали успехов на новом поприще.

- За плечами Валерия Левина - 4 созыва и 14 лет работы депутатом в горсовете, - отметил мэр Саранска Петр Тултаев. - Мне импонируют его государственная позиция, взвешенность, рассудительность. Он всегда старается вникнуть, понять суть вопроса. Его оценка вопроса всегда неэмоциональна и в интересах большинства людей. Думаю, что наши пути еще будут пересекаться, поскольку его новая работа вновь связана с помощью людям.

- Я продолжу активным образом встречаться с избирателями, всеми силами стараясь помочь решить их проблемы, - заверил на прощание Валерий Левин. - Я благодарен избирателям за многолетнюю поддержку и хочу сказать спасибо коллегам за плодотворную работу.