Отделение-НБ Республика Мордовия открывает двери для гостей

«Обвинения в мой адрес - это какой-то бред»
В Октябрьском районном суде началось рассмотрение коррупционного уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера Правительства...
Отделение – Национальный банк по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает всех желающих на День открытых дверей, который пройдёт 14 октября 2017 г.
Гости Отделения смогут увидеть, как будут выглядеть новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей, узнать их особенности и основные внешние признаки, а также познакомиться с историей Банка России, узнать побольше о картах «Мир», методах защиты от мошенничеств на финансовом рынке. У посетителей появится возможность вживую увидеть технику, используемую при работе с наличными деньгами, и посетить тематические выставки. Для детей специалисты подготовили игры и конкурсы на финансовую тематику.
День открытых дверей проводится с 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Коммунистическая, д.32. При себе необходимо иметь паспорт.
У жителей и гостей Саранска будет возможность посетить расширенную экскурсию по зданию Отделения. Для этого необходимо заранее записаться по телефону: (8342) 29-00-27.
В Октябрьском районном суде началось рассмотрение коррупционного уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера Правительства...
Жители Саранска ежедневно могут видеть, как буквально на их глазах вырастает новый стадион - «Мордовия-Арена». При этом таких громадных...
Петр Тултаев встретился с жителями юго-западной части Саранска
В службе судебных приставов рассказали о причинах, по которым родители не платят алименты На 1 сентября этого года родители в Мордовии...
Прокурор запросил для Виктора Кедрова 1,8 года колонии и лишения всех наград
«ВС» публикует «ураганные впечатления» нашего земляка Яна Золотаревского, за 20 лет жизни на южном побережье США повидавшего...
Почему Николай Меркушкин покинул пост губернатора Самарской области?
Ветеран МВД из Санкт-Петербурга утверждает, что стала жертвой саранских риэлторов
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
Журналисты «ВС» поговорили о скандале вокруг фильма «Матильда» с историком Анатолием Лютовым