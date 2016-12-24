Отделение-НБ Республика Мордовия открывает двери для гостей

Отделение – Национальный банк по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления Центрального банка Российской Федерации приглашает всех желающих на День открытых дверей, который пройдёт 14 октября 2017 г.





Гости Отделения смогут увидеть, как будут выглядеть новые банкноты Банка России номиналом 200 и 2000 рублей, узнать их особенности и основные внешние признаки, а также познакомиться с историей Банка России, узнать побольше о картах «Мир», методах защиты от мошенничеств на финансовом рынке. У посетителей появится возможность вживую увидеть технику, используемую при работе с наличными деньгами, и посетить тематические выставки. Для детей специалисты подготовили игры и конкурсы на финансовую тематику.

День открытых дверей проводится с 10:00 до 18:00 по адресу: ул. Коммунистическая, д.32. При себе необходимо иметь паспорт.

У жителей и гостей Саранска будет возможность посетить расширенную экскурсию по зданию Отделения. Для этого необходимо заранее записаться по телефону: (8342) 29-00-27.