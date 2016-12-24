5 новшеств для садоводов и дачников

В начале августа президент подписал сразу два документа, которые в той или иной степени затрагивают интересы многочисленных российских дачников.

1. Объявлена "лесная амнистия". Этот закон уже вступил в действие с 11 августа. И напрямую касается тех землевладельцев, которые неожиданно обнаружили, что их участки пересекаются с землями лесного фонда. Граждане в большинстве случаев спорную землю честно купили или получили еще в давние советские времена. Более того, нередко и в государственном реестре прав на недвижимость эти участки учтены, но в государственном лесном реестре там значится лес. Теперь, если у дачника права на спорную землю возникли до 1 января 2016 года, они будут считаться законными. Исключение - особо охраняемые природные и ряд других "особых" территорий.

2. Кто кому товарищество. Закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества" уже успел немало нашуметь. В немалой степени потому, что дачные товарищества там упраздняются. Останутся только садоводческие и огороднические. Причем именно товарищества - партнерств и кооперативов тоже не будет. На огородных участках, как и раньше, можно строить только что-то вроде сарайчиков или бытовок. А вот те дома, которые построены на участках в садоводствах, могут быть признаны жилыми домами, то есть по идее в них можно официально прописаться и жить постоянно. Порядок перевода садового дома в жилой в законе не прописан, сказано только, что его должно разработать правительство. Закон вступает в действие только с 1 января 2019 года.

3. Садоводческое некоммерческое товарищество (СНТ) может превратиться в товарищество собственников жилья (ТСЖ). Еще одна новость из того же закона. Там, где садоводства уже каким-то образом оказались на территории населенного пункта и у всех садоводов на участках построены именно жилые дома, можно преобразовать свое СНТ в ТСЖ. В этом случае житье-бытье бывших садоводов будет регулироваться уже Жилищным кодексом - примерно как у собственников квартир в многоэтажках.

4. Водокачки в законе. Этот пункт закона о садоводах и огородниках эксперты считают одним из действительно полезных. Скважинами садоводческие и огороднические товарищества теперь могут пользоваться без специальной лицензии на недропользование. В основном ее и так никто не имел - для получения лицензии нужно пройти множество дорогостоящих процедур, а у садовых товариществ на это, как правило, нет денег - но конфликтов с контролирующими органами на этой почве возникало немало. Теперь вопрос о незаконных водокачках снят. Пункт про скважины, в отличие от остальных положений закона, уже вступил в силу.

5. За обустройство платить будут все. Урегулирован и еще один конфликтный вопрос - о том, что и как должны платить те граждане, у которых участки на территории садоводства есть, но которые в члены этого товарищества не вступали.

Теперь порядок будет близким к тому, что действует для жильцов многоэтажек. Вступал ты куда-то, не вступал - за "коммуналку", а также за содержание и управление общим имуществом плати. То есть с членов товарищества и дальше будут собирать взносы - членские и целевые.



