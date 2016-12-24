В республике возрождается Ковылкинский завод силикатного кирпича

Ритуальный приговор
Обвиняемый в убийстве менеджера ритуального агентства получил десять лет колонии
Обвиняемый в убийстве менеджера ритуального агентства получил десять лет колонии
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
Как саранские кальянщики относятся к инициативе возможного запрета кальянов и вейпов в заведениях
В службе судебных приставов рассказали о причинах, по которым родители не платят алименты На 1 сентября этого года родители в Мордовии...
Жители Саранска ежедневно могут видеть, как буквально на их глазах вырастает новый стадион - «Мордовия-Арена». При этом таких громадных...
«ВС» публикует «ураганные впечатления» нашего земляка Яна Золотаревского, за 20 лет жизни на южном побережье США повидавшего...
Прокурор запросил для Виктора Кедрова 1,8 года колонии и лишения всех наград
Некоторое время назад наш еженедельник публиковал материал о строительстве дороги по ул. Тани Бибиной. Напомним, сейчас здесь обустраивается...
Вашей жизни не хватает острых ощущений? Хотите испытать себя на прочность и проверить выносливость? А может, желаете прокатиться в машине...
Очередная «мэрская суббота» прошла в поселке ТЭЦ-2