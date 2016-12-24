В республике возрождается Ковылкинский завод силикатного кирпича

В минувший четверг Глава Мордовии Владимир Волков провёл рабочее совещание, на котором обсуждалась тема развития производства строительных материалов в республике.

«Необходимо создать комплексное производство всех необходимых материалов для развития малоэтажного строительства в Мордовии - на селе и в городских пригородах. Недорогие быстровозводимые дома станут решением проблемы нехватки жилья в районах. А также для тех, кто живет и работает на селе - в сельскохозяйственном производстве, переработке, социальной сфере», - поставил задачу Владимир Волков.

Глава Мордовии призвал обратить внимание на старейшее предприятие стройиндустрии региона - Ковылкинский завод силикатного кирпича. «Это предприятие обеспечивало более трёхсот рабочих мест жителям района, занимало достойное место в рейтингах и конкурсах среди предприятий строительного комплекса. Вернуть былой статус предприятию, в недалеком прошлом являющемуся для Ковылкина градообразующим, для нас принципиальный вопрос», - подчеркнул лидер региона.

Для перезапуска производства на заводе уже найден инвестор, начаты работы по ремонту производственных площадей, восстановлению инженерной и дорожной инфраструктуры, составляется смета по закупке нового оборудования. Руководство республики ставит целью полное восстановление здесь производства строительных материалов, в том числе визитной карточки завода - силикатного кирпича и ячеистого бетона. Кроме того, планируется расширение линейки продукции - завод будет выпускать фундаментные и стеновые блоки, черепицу, плитку. Все это в настоящее время весьма востребовано на рынке стройматериалов. На период восстановления предприятия планируется трудоустроить первую сотню рабочих, с расширением производства понадобится ещё больше рабочих рук.

Чтобы решить вопрос с реализацией продукции, уже в ближайшее время будут разработаны меры для реализации пилотных проектов по возведению малоэтажных домов во всех районах республики. Глава Мордовии поставил перед правительством задачу по включению покупателей данного жилья в социальные жилищные программы, которые действуют в республике, в том числе льготного ипотечного кредитования.