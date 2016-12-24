В Рузаевку пойдут инвестиции, и будут созданы новые рабочие места

Председатель Правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о создании в Рузаевке территории опережающего развития. Об этом он сообщил 2 октября на совещании с вице-премьерами.

«Что особенно может быть важно, в данном случае это не Дальний Восток, а Мордовия, Удмуртия, Ярославская и Саратовская области. Это позволит в ближайшие годы создать в четырёх регионах почти 6 тысяч постоянных рабочих мест, снизить зависимость этих территорий от градообразующих предприятий и в целом улучшить там условия для жизни», - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Известно, что статус дается на 10 лет (при возможности дальнейшего продления еще на 5 лет). Для резидентов территорий опережающего социально-экономического развития действует особый правовой режим ведения предпринимательской деятельности, включающий предоставление налоговых льгот и преференций.

Получение данного статуса Рузаевкой повысит инвестиционную привлекательность моногорода, позволит создать новые производства и рабочие места, а также будет способствовать диверсификации экономики.

«Создание территории опережающего развития в Рузаевке будет являться дополнительным конкурентным преимуществом для привлечения новых инвесторов, позволит создать новые рабочие места, придать новый импульс развитию малого и среднего предпринимательства, увеличить налоговую базу», - прокомментировал событие Глава Мордовии Владимир Волков.

Предполагается создать 1350 новых рабочих мест, привлечь инвестиции в объёме более 2,5 млрд рублей и получить дополнительные доходы в бюджеты всех уровней в размере более 630 млн рублей.

В рамках заключенных соглашений на территории ТОСЭР «Рузаевка» планируются организация производства корпусной и мягкой мебели, создание производства изделий из пластмассы для железных дорог, предприятия по производству добавок для кормов сельскохозяйственных животных, расширение производства пластиковых труб, строительство предприятия по производству яичных продуктов и ряд других новых производств.