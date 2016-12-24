В Рузаевку пойдут инвестиции, и будут созданы новые рабочие места

Ритуальный приговор
Обвиняемый в убийстве менеджера ритуального агентства получил десять лет колонии
Обвиняемый в убийстве менеджера ритуального агентства получил десять лет колонии
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
В Октябрьском районном суде началось рассмотрение коррупционного уголовного дела в отношении бывшего вице-премьера Правительства...
В службе судебных приставов рассказали о причинах, по которым родители не платят алименты На 1 сентября этого года родители в Мордовии...
История женщины, для которой отказ в помощиполицейскому обернулся штрафом, судом и позором
Саранск утвердился на гастрономической карте России
В пресс-центре РМ журналистам республиканских СМИ рассказали, чем удивит зрителей Международный фестиваль джазовой музыки.
Вашей жизни не хватает острых ощущений? Хотите испытать себя на прочность и проверить выносливость? А может, желаете прокатиться в машине...
Владимир Волков поделился с журналистами некоторыми подробностями прошедшей встречи с Президентом России Владимиром Путиным
Почти треть республиканских министерств и ведомств были упразднены, а их полномочия переданы другим структурам