В Мордовии отмечен уверенный рост в сфере промышленного производства

«Главная созидательная работа ещё впереди»
Владимир Волков официально вступил в должность Главы Республики Мордовия
Вопросам стимулирования роста экономики регионов Поволжья и увеличения их налогового потенциала было посвящено заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Вместе с Михаилом Бабичем, министром финансов РФ Антоном Силуановым, заместителем министра промышленности и торговли РФ Василием Осьмаковым и представителями регионов в обсуждении принял участие Глава Мордовии Владимир Волков.
Владимир Волков официально вступил в должность Главы Республики Мордовия
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