В Мордовии отмечен уверенный рост в сфере промышленного производства

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Вопросам стимулирования роста экономики регионов Поволжья и увеличения их налогового потенциала было посвящено заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в Приволжском федеральном округе. Вместе с Михаилом Бабичем, министром финансов РФ Антоном Силуановым, заместителем министра промышленности и торговли РФ Василием Осьмаковым и представителями регионов в обсуждении принял участие Глава Мордовии Владимир Волков.

Открывая заседание, полпред Президента РФ отметил активность и важность проводимой на федеральном и региональном уровнях работы по обеспечению сбалансированности бюджетов и формированию условий для экономического роста. Однако ситуацию усложняет то, что принимаемые на федеральном уровне решения приводят к значительному увеличению расходных обязательств регионов. Михаил Бабич призвал избранных руководителей регионов к мобилизации финансовых ресурсов и детальной оценке фактической ситуации с региональными бюджетами. Это особенно важно с учетом серьезных социальных обязательств, выполнения задачи по повышению уровня и качества жизни граждан. - «За два последних года минимальный размер оплаты труда увеличивался трижды, - напомнил Михаил Бабич. - При этом регионам оказывается точечная поддержка в связи с принятием таких решений. В текущем году Глава государства поставил задачу Правительству Российской Федерации довести МРОТ до уровня не ниже прожиточного минимума к 2019 году». 
На Совете был представлен анализ деятельности институтов развития на территории округа, дана оценка их роли в достижении экономического роста. Мордовия из всех регионов ПФО продемонстрировала наибольшую динамику темпов увеличения валового регионального продукта, что и было отмечено собравшимися.
В итоговом докладе Совета наша республика также была выделена как регион, демонстрирующий в первом полугодии 2017 года значительный рост в сфере промышленного производства (112,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), лучшую в округе положительную динамику в сельском хозяйстве (104,2%), рост объемов строительных работ (117%) и инвестиций (124,1%). Мордовия также вошла в число пяти регионов округа, где в первом полугодии зафиксирована положительная динамика реальных доходов населения. 

 

 

                       

 

 

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