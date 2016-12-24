Почта России выпустила открытки с видами Саранска для посткроссеров

Мордовский филиал Почты России совместно с нижегородским издательством «Нонпарель» выпустил четыре вида открыток с изображениями достопримечательностей Саранска. Новая продукция предназначена для посткроссинга – обмена открытками по почте.

На двух почтовых карточках с надписью «С любовью из Саранска» изображены виды центральных площадей и улиц столицы Мордовии с высоты птичьего полета, на третьей – уникальное по своей архитектуре здание Главпочтамта. Четвертая открытка стилизована под старину, на ней изображена бывшая улица Успенская в начале XX века. Примечательно, что автором одной из открыток стала сотрудница почты - Наталья Шубина.

Тираж каждой открытки – 500 штук, приобрести их можно на Главпочтамте Саранска и в ОПС 430033 (ул. Гожувская, 40). Одна открытка стоит 20 руб. Для отправки также необходимо оплатить пересылку (приобрести почтовую марку), стоимость которой зависит от места назначения.

«Новые открытки привлекут внимание как посткроссеров, так и всех, кто любит Саранск и желает рассказать о нем родным и друзьям, проживающим в других регионах и странах. Благодаря открыткам мы передадим нашу любовь тысячам людей и увеличим их интерес к столице Мордовии. Это особенно важно это сейчас, когда город готовится встречать гостей и участников чемпионата мира по футболу», - отметил директор Мордовского филиала Почты России Вячеслав Макейчев.

Почтовики планируют продолжать выпуск открыток для посткроссинга и приглашают к сотрудничеству для создания новых сюжетов местных авторов – фотографов и художников.

Напомним, посткроссинг – это международный проект, целью которого является общение людей из различных стран мира посредством открыток, отправляемых государственной почтовой службой. Каждый зарегистрированный на официальном сайте пользователь получает случайные адреса, отправляет туда открытки, в ответ ему приходят послания от других пользователей. В среднем в мире получают одну открытку в минуту благодаря посткроссингу.



