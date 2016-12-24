Сборная студенческих отрядов Мордовии добилась успеха на Спартакиаде

На прошедшей в Перми Спартакиаде студотрядов Приволжского федерального округа команда Мордовии заняла в общекомандном зачёте второе место. Нашу республику на спортивном форуме представляли 29 участников (или, как говорят сами студотрядовцы, бойцов). Команда получилась действительно «сборной» - в ней собрались студенты из всех вузов республики, но основу составили всё-таки отрядники факультета физической культуры МГПИ им. Евсевьева. Капитан команды - Александр Власов - является директором студенческого Центра спортивной подготовки педагогического института.

Программа Спартакиады включала в себя соревнования по мини-футболу, стритболу, волейболу, армрестлингу, перетягиванию каната и выполнение нормативов ГТО. «Как только мы узнали о том, что нас пригласили на Спартакиаду, мы сразу начали готовиться, так как в командных дисциплинах большую роль играет сыгранность команды. Практически сразу с вокзала мы попали на спортивные состязания. Поэтому город посмотреть толком не успели, зато познакомились и пообщались с коллегами из других городов», - рассказал участник Спартакиады Денис Кондрашин.

Спартакиада собрала команды из 10 регионов, а общее количество участников перевалило за три сотни. Ребята рассказали, что, хотя противники были очень хорошо подготовлены, им удалось в общекомандном зачёте занять второе место, уступив лишь хозяевам соревнований - сборной Пермского края. В стритболе и волейболе отрядовцы из Мордовии стали вторыми, а вот в мини-футболе и выполнении нормативов ГТО равных им не нашлось.