Сократить нельзя оставить

На прошлой неделе на сессии Госсобрания РМ была изменена структура регионального Правительства. В связи с избранием Владимира Волкова на должность Главы Мордовии республиканский кабинет министров сложил свои полномочия. И уже 21 сентября в соответствии с Указом Главы РМ почти треть республиканских министерств и ведомств были упразднены, а их полномочия переданы другим структурам.

Останется 16 министерств

«В последние годы нами много сделано, для того чтобы власть в республике стала более результативной, - подчеркнул на сессии Глава республики Владимир Волков. - Наши успехи в этом отношении отмечаются Правительством России, Министерством экономического развития. По итогам оценки эффективности деятельности региональных органов исполнительной власти Мордовия второй год подряд входит в число лидеров в стране. Сегодня мы находим полное понимание со стороны федерального центра в решении вопросов по республике. Это, безусловно, успех всего регионального сообщества, в его основе лежит высокая оценка деятельности власти со стороны людей.

Но время не стоит на месте, появляются всё новые, более сложные задачи. Их эффективное решение во многом зависит от того, насколько оперативно, профессионально и грамотно будут действовать руководители и должностные лица министерств и иных государственных органов исполнительной власти.

В целях совершенствования работы издан Указ о внесении изменений в структуру исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия. В результате количество органов исполнительной власти республики сокращается почти на треть - с тридцати до двадцати одного. В итоге останется 16 министерств, 2 госкомитета и 2 республиканские службы, а также Постоянное представительство Республики Мордовия при Президенте Российской Федерации».

Все функции упразднённых служб, министерств и ведомств Глава Мордовии Владимир Волков приказал распределить между существующими органами власти. По всей видимости, сферы деятельности будут поделены следующим образом:

l Министерство энергетики и тарифной политики по РМ и Государственная жилищная инспекция войдут в структуру нового Министерства ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения.

l Функции Министерства торговли и предпринимательства будут отнесены к Министерству экономики.

l Госкомитет по транспорту и Госстройнадзор войдут в переименованное Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства. Сюда же присоединят Государственную инспекцию по транспорту.

l Государственный комитет по труду и занятости населения сольётся с Министерством социальной защиты.

l Госархив отойдёт к обновленному Министерству культуры, национальной политики, туризма и архивного дела.

l Упразднённый Гостехнадзор передаст свои функции Министерству сельского хозяйства и продовольствия.

l Госкомитет по делам юстиции получит статус министерства, а в придачу функции службы ЗАГС.

l Госкомитет по организации торгов и ценовой политике будет преобразован в республиканскую службу по тарифам и войдет в Министерство финансов РМ. Для выполнения функций по государственным торгам и закупкам будет создано государственное казённое учреждение «Региональный центр торгов».

13 органов исполнительной власти изменения не затронут. Это Министерство финансов, Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство целевых программ, Министерство промышленности, науки и новых технологий, Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования, Министерство информатизации и связи, Министерство печати и информации, Министерство спорта и физической культуры, Госкомитет по делам молодёжи, Госкомитет имущественных и земельных отношений Республики Мордовия, Республиканская ветеринарная служба, а также Постпредство в Москве.

«Но это не означает, что структура названных министерств останется застывшей, - уточнил Глава республики. - Они также могут изменяться в соответствии с задачами, которые будут стоять перед нами. Во всех министерствах и ведомствах должны быть проведены мероприятия по упорядочению структуры, задач и функций. Необходимо организовать работу таким образом, чтобы каждый знал состояние и перспективы развития ситуации в зоне своей ответственности. Безусловно, будет повышена ответственность руководителей и должностных лиц за решение поставленных задач».

Премьер-министр - с опытом и знаниями

В этом году Глава Мордовии Владимир Волков ставил задачу провести десятипроцентное сокращение органов государственной власти. В результате проведённой реорганизации республиканского кабинета министров эта задача выполнена. «Нам далось это непросто, - признался Владимир Волков. - Всего сократится 80 единиц должностей, в том числе 6 госдолжностей и 5 должностей руководителей органов исполнительной власти, не являющихся членами Правительства. Всё это сделано для совершенствования государственной политики в сфере управления. Будет создана система, воспитывающая государственных служащих будущего, креативных и прогрессивных управленцев. Об этом на недавней встрече с избранными губернаторами говорил Президент России Владимир Путин».

«Уважаемые коллеги, - обратился к парламентариям лидер Мордовии, - главная созидательная работа ещё впереди. Я наметил для себя и своей команды основные задачи на ближайшие пять лет. Подготовлена отдельная программа. Все мы должны внести в неё свой вклад, каждый на своём месте должен делать своё дело как надо и на совесть. И тогда мы обязательно добьёмся успеха!».

Затем Владимир Волков перешёл к представлению кандидатур. На должность Председателя Правительства республики была внесена кандидатура Владимира Сушкова.

«Вполне сознаю большую ответственность, что на нас возлагается в той серьезной работе, которую предстоит выполнить. У меня есть определённый опыт и знания, понимание существующих в республики проблем и видение путей и способов их решения. Есть огромное желание работать в большой команде Главы республики, служить родной Мордовии и приносить пользу людям», - заявил Владимир Сушков. Говоря о текущих задачах Правительства, он поставил на первое место успешное завершение года по всем социально-экономическим показателям и выполнение в полном объёме программных действий Правительства по реализации Послания Президента страны и Главы республики на 2017 год. Среди приоритетов - окончание подготовки коммунального хозяйства, энергетики и других отраслей к предстоящему осенне-зимнему периоду, завершение уже в этом году строительно-монтажных работ всех объектов чемпионата мира 2018 года и взаимосвязанных объектов - стадиона, аэропорта, гостиниц, тренировочных площадок, железнодорожных вокзалов Саранска и Рузаевки, объектов инфраструктуры второй очереди микрорайона «Юбилейный».

Перспективные задачи - выполнение наказов и обращений граждан, прежде всего касающихся доступного жилья, строительство и ремонт автомобильных дорог, создание комфортной среды, улучшение работы ЖКХ, реализация крупных высокотехнологичных проектов в основных отраслях реального сектора экономики. И особо повышение качества жизни населения республики, в том числе рост зарплат и реальных доходов.

Владимир Сушков также сообщил, что будет ориентироваться на результаты опроса жителей Мордовии, который показал, что первой задачей, поставленной перед властью, граждане считают повышение качества оказания медицинских услуг, совершенствование жилищных услуг, решение проблем в образовании, рост зарплат и доходов, увеличение рабочих мест.

Тайным голосованием Владимир Сушков был утверждён в должности Председателя Правительства Мордовии при одном голосе против формально неизвестного оппозиционера. «Как всегда! По традиции - один против», - прокомментировал итоги голосования Председатель Госсобрания Владимир Чибиркин.

Без неожиданностей

Затем депутаты занялись утверждением кандидатур вице-премьеров. С завидным единодушием (больше голосов против не было) парламентарии согласовали на должность Первого заместителя Председателя Правительства - министра экономики, торговли и предпринимательства РМ - Владимира Мазова. На должность Первого заместителя Председателя Правительства - министра сельского хозяйства и продовольствия РМ - Владимира Сидорова. Также на должностях вице-премьеров были утверждены Геннадий Комусов и Галина Лотванова.

Свои посты сохранили и другие министры (некоторые - с заметным расширением сферы деятельности) - вице-премьер - министр финансов РМ Алексей Симонов, вице-премьер - министр целевых программ РМ Алексей Меркушкин, вице-премьер - министр промышленности, науки и новых технологий РМ Александр Седов, вице-премьер - министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства РМ Виктор Цыганов, вице-премьер - министр жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения РМ Игорь Чадов. Правительство было сформировано непосредственно в ходе парламентской сессии. Глава республики Владимир Волков тут же подписал постановление о назначении ключевых руководителей исполнительной власти.

Следом депутаты утвердили еще одно назначение - новой кандидатуры уполномоченного по правам человека в Мордовии. Им стал 59-летний депутат саранского горсовета Валерий Левин (уроженец рузаевского села Болдово, доктор наук, работает завкафедрой конституционного и административного права саранского филиала РАНХиГС, имеет звание «Заслуженный юрист РМ»). Он сменил на посту Юрия Ястребцева, отработавшего в этой должности два срока. В ходе сессии новый омбудсмен принял присягу, после чего ему было вручено удостоверение.