Православные смогут поклониться Распятию с частицей Честного и Животворящего Креста Господня

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В Саранск в канун праздника Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня принесена величайшая Святыня Вселенского Православия - Распятие с частицей Честного и Животворящего Креста Господня - того самого Креста, на котором Иисус Христос был распят на горе Голгофе. Святыня будет пребывать в старейшем храме столицы Мордовии - в Иоанно-Богословском соборе. Все это время она будет доступна для молитвенного поклонения верующих. Ежедневно перед Распятием с частицей Честного и Животворящего Креста Господня будут совершаться молебны и акафисты (с поименным поминовением).

- Мы рассчитываем избежать больших очередей, для этого Распятие будет выставлено так, что молитвенно приложиться к нему можно будет и во время богослужений, - пояснил настоятель Иоанно-Богословского собора протоиерей Алексий Селезнев. - Отбудет Распятие 9 октября. Верующие смогут поклоняться святыне ежедневно с 7.00 до 19.00.

Эта великая святыня будет пребывать в Иоанно-Богословском соборе второй год подряд. В прошлом году верующие со всего города и из других районов Мордовии воспользовались возможностью молитвенно поклониться ей, и по многочисленным просьбам настоятель собора протоиерей Алексий Селезнев сумел повторно организовать принесение Распятия.

Напомним, Святой Крест Господень был обретен императрицей Еленой в 325 году. До этого момента он находился под языческим святилищем. Когда оно было разрушено, обнаружились три креста, а также табличка с Креста Спасителя и гвозди. Крест Господень опознали, во-первых, по табличке с надписью «Иисус Назорей, Царь Иудейский», во-вторых, по возложению на больную женщину, которая мгновенно исцелилась. Кроме того, есть предание, что от соприкосновения с этим Крестом воскрес умерший - его проносили мимо для погребения. Отсюда и название - Животворящий Крест. Когда Крест был найден (а потом ежегодно в этот день), предстоятель Иерусалимской Церкви его поднимал, то есть воздвигал (отсюда - Воздвижение), поочерёдно обращая ко всем сторонам света, чтобы все верующие могли если не прикоснуться к святыне, то хотя бы увидеть её.

В 614 году Крест был захвачен персами и вывезен из Иерусалима в Ктесифон. В 629 году император Ираклий, разгромивший Персию, возвратил Крест в Иерусалим, где он находился до завоевания этого города арабами. Незадолго до 638 года, когда Иерусалим был захвачен мусульманами, Крест Господень был вывезен в Константинополь. Крестоносцы, захватившие столицу Византии в 1204 году, вывезли большую часть Святого Древа на Запад.

Несколько частей Креста в разное время было привезено на Русь. К сожалению, большая часть из них была утрачена в богоборческие годы. В настоящее время официально подтвержденные частицы Животворящего Креста Господня хранятся лишь в нескольких монастырях и храмах России. Таким образом, Древо Честного и Животворящего Креста Господня и поныне является величайшим достоянием Церкви.

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