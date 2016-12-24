Поздравляем!

Сегодня, 27 сентября, нашему земляку, начальнику УФСБ России по Саратовской области генерал-майору Завозяеву Игорю Ивановичу исполнилось 50 лет.

Указом Президента РФ от 13.09.2017 Игорь Иванович награжден государственной наградой - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Завозяев И.И. родился в поселке Зубова Поляна Зубово-Полянского района Мордовской АССР.

Окончил Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева (по специальностям «романо-германская филология» и «юриспруденция»), а также Академию ФСБ России (факультет переподготовки кадров руководящего состава).

Проходил срочную службу в рядах Советской армии в Ульяновском высшем военно-техническом училище имени Б. Хмельницкого.

В органах безопасности - с 1996 года. До 2010 года служил в УФСБ России по Республике Мордовия, где прошел путь от оперуполномоченного до начальника отдела экономической безопасности. Воинское звание полковник присвоено досрочно за особые личные заслуги.

С 2010 года - заместитель начальника УФСБ России по Тамбовской области.

С сентября 2011-го по февраль 2016 года - начальник УФСБ России по Ивановской области.

В настоящее время возглавляет УФСБ России по Саратовской области.

С именем Игоря Завозяева связаны громкие уголовные дела в отношении коррумпированных высокопоставленных должностных лиц органов государственной власти, лидеров и участников ОПС, организаторов каналов поставки наркотических средств, оружия, членов международных террористических организаций и их пособников в Республике Мордовия, Тамбовской, Ивановской и Саратовской областях.

Друзья, коллеги, ветераны органов безопасности поздравляют Игоря Ивановича с юбилеем, высокой государственной наградой и желают ему здоровья на долгие годы, успехов в службе и благополучия!