Идет интернет-голосование за лучший туристический сувенир Мордовии

Когда на «ты» с мэром
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В Мордовии продолжается конкурс «Туристический сувенир Республики Мордовия». Творческое состязание проводится в целях увеличения ассортимента и улучшения качества сувенирной продукции, выявления и поощрения ее производителей, а также отбора самых уникальных изделий для представления на Фестивале болельщиков FIFA в городе-организаторе Саранске.
Организаторы конкурса информируют гостей и жителей региона о том, что в данный момент на странице Туристско-информационного центра Мордовии в сети «Вконтакте» идет интернет-голосование за лучший туристический сувенир в номинации «Народный выбор». Итоги голосования будут подведены в День туризма – 27 сентября.
Для того, чтобы отдать голос за понравившееся изделие, необходимо зайти в группу Туристско-информационного центра Мордовии во «Вконтакте» https://vk.com/turizmrm в альбом «Туристический сувенир Республики Мордовия» и оставить под фотографией сувенира комментарий «+».
Победители конкурса получат право быть представленными на Фестивале болельщиков FIFA, который пройдет в г. Саранске в дни проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также им будет присужден статус «Туристический сувенир Республики Мордовия» с правом его использования в целях популяризации изделий. Сувениры, удовлетворяющие условиям конкурса, будут рекомендованы к продаже в точках реализации данной продукции Мордовии.
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