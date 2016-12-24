Идет интернет-голосование за лучший туристический сувенир Мордовии

В Мордовии продолжается конкурс «Туристический сувенир Республики Мордовия». Творческое состязание проводится в целях увеличения ассортимента и улучшения качества сувенирной продукции, выявления и поощрения ее производителей, а также отбора самых уникальных изделий для представления на Фестивале болельщиков FIFA в городе-организаторе Саранске.

Организаторы конкурса информируют гостей и жителей региона о том, что в данный момент на странице Туристско-информационного центра Мордовии в сети «Вконтакте» идет интернет-голосование за лучший туристический сувенир в номинации «Народный выбор». Итоги голосования будут подведены в День туризма – 27 сентября.

Для того, чтобы отдать голос за понравившееся изделие, необходимо зайти в группу Туристско-информационного центра Мордовии во «Вконтакте» https://vk.com/turizmrm в альбом «Туристический сувенир Республики Мордовия» и оставить под фотографией сувенира комментарий «+».

Победители конкурса получат право быть представленными на Фестивале болельщиков FIFA, который пройдет в г. Саранске в дни проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года, а также им будет присужден статус «Туристический сувенир Республики Мордовия» с правом его использования в целях популяризации изделий. Сувениры, удовлетворяющие условиям конкурса, будут рекомендованы к продаже в точках реализации данной продукции Мордовии.