В Мордовии будет создана академия футбола?

На минувшей неделе ситуацию со строительством в Саранске объектов футбольного первенства оценили два высокопоставленных федеральных чиновника - помощник Президента России, секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин и заместитель министра спорта России Павел Новиков. В ходе своих рабочих визитов они ознакомились с темпами строительных работ на стадионе «Мордовия-Арена» и ходом модернизации аэропортового комплекса Саранска.

На главном спортивном объекте Мордовии Игорь Левитин осмотрел подготовку внутренних помещений, трибун, поля, а также благоустройство прилегающей территории. Помощник Президента России убежден, что при подготовке к мундиалю важна каждая деталь, особенно грамотно выстроенная система логистики. «Надо понимать, что матч для организаторов начинается не на стадионе, а в момент, когда человек покупает билет. Обязанность России - обеспечить бесплатную доставку болельщиков до стадиона. С прибытия на объект наступает ответственность города-организатора, где прежде всего важна безопасность, - отметил Игорь Левитин. - Качество и сроки подготовки Саранска к чемпионату не вызывают у нас опасений. Темпы строительства хорошие, всё будет готово в срок».

Также помощник Президента России еще раз акцентировал внимание на положительном наследии грандиозного футбольного праздника для жителей Саранска и Мордовии. И здесь на первый план выходит качество ведущихся работ. «Нам необходимо всё сделать так, чтобы наследие от чемпионата имело долгосрочный характер. Положительные примеры в России есть - Владивосток, Сочи. Это хорошая транспортная логистика, зоны отдыха. Также необходимо позаботиться о развитии детского футбола», - добавил Игорь Левитин.

После знакомства с работами на площадке аэропортового комплекса Саранска помощник Президента России принял участие в совещании, на котором более детально обсуждались планы по подготовке объектов и инфраструктуры региона к чемпионату.

Прибывший через два дня в Саранск заместитель министра спорта России Павел Новиков также проинспектировал готовность объектов чемпионата мира по футболу - 2018. Вместе с Председателем Правительства Мордовии Владимиром Сушковым и генеральным директором ПСО «Казань» Равилем Зиганшиным он побывал на строящемся стадионе «Мордовия-Арена». По словам Павла Новикова, то, что увидели на площадке, впечатлило и приятно удивило.

- Серьезных проблем на стадионе нет. Это красавец, с каждым днём он становится всё краше. Прекрасный солнечный объект, - резюмировал заместитель министра спорта России.

- Павел Владимирович не был здесь примерно год и увидел существенные перемены, - отметил Владимир Сушков. - В последние дни стройка получила второе дыхание. Значительно увеличилось количество работающих людей. Сегодня их уже более 2000 человек, и это ещё не предел. Владимиром Дмитриевичем Волковым поставлена задача - максимально использовать благоприятные погодные условия и оперативно завершить работы по благоустройству.

Также в ходе своего визита Павел Новиков озвучил одну перспективную для республики инициативу.

- Рассматривается вопрос о создании в Мордовии академии футбола, в которой дети будут обучаться футбольному мастерству. А футбольный клуб «Мордовия» будет одним из главных хозяев стадиона. Надеемся, что вокруг «Мордовия-Арены» появится широкая спортивная инфраструктура, - подчеркнул Павел Новиков.

Заметим, что после проведения чемпионата мира федеральный центр намерен выплачивать регионам субсидии на эксплуатацию объектов - наследия мундиаля. А это, понятно, имеет большое финансовое значение.