По Саранску все-таки бродит вирус Коксаки?

Всего пару недель назад руководитель управления Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова и заместитель министра здравоохранения Мордовии Наталья Юдина на специальной пресс-конференции говорили о пользе вакцинации от гриппа и отсутствии в Мордовии турецкого вируса Коксаки. Это мы и сообщили в соответствующей публикации. Однако не все наши читатели оказались согласны с официальной точкой зрения. К нам в редакцию позвонила молодая мама Елена и поделилась своей историей:

- Почему у вас в газете написано, что турецкого вируса Коксаки в Мордовии нет? - начала наша читательница. - У моего маленького сына несколько недель назад неожиданно поднялась температура. Мы не стали медлить, вызвали врача. Участковый врач поставил нам диагноз «герпетический стоматит» и выписал ацикловир. Мы сразу же его купили и начали принимать. Но к вечеру на ножках сына появились какие-то волдыри. От контакта с водой они лопались. В поликлинике врач нам сказал, что это турецкий вирус Коксаки, о котором так много в последнее время говорят. Но телевизор мне почти не удается смотреть, поэтому я об этом вирусе ничего не знала, да и в Турцию отдыхать не ездила. Врач отметил, что такую инфекцию можно подцепить, просто гуляя по улице, поскольку вирус передается воздушно-капельным путем, а может, и в детский сад кто пришел, ведь инкубационный период у вируса несколько дней. Но благодаря тому, что мы сразу же начали принимать ацикловир, когда еще не было волдырей, нам удалось избежать появления волдырей на всем теле. Так что вирус Коксаки в Саранске точно есть, по крайней мере, на словах врачи этот диагноз ставят, а вот что они напишут в справке и карточке - не знаю, мы все еще на больничном, и никаких документов из поликлиники у нас нет!