По Саранску все-таки бродит вирус Коксаки?

«Горячий прием» мэра
Петр Тултаев встретился с жителями юго-западной части Саранска
Всего пару недель назад руководитель управления Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова и заместитель министра здравоохранения Мордовии Наталья Юдина на специальной пресс-конференции говорили о пользе вакцинации от гриппа и отсутствии в Мордовии турецкого вируса Коксаки. Это мы и сообщили в соответствующей публикации. Однако не все наши читатели оказались согласны с официальной точкой зрения. К нам в редакцию позвонила молодая мама Елена и поделилась своей историей:
- Почему у вас в газете написано, что турецкого вируса Коксаки в Мордовии нет? - начала наша читательница. - У моего маленького сына несколько недель назад неожиданно поднялась температура. Мы не стали медлить, вызвали врача. Участковый врач поставил нам диагноз «герпетический стоматит» и выписал ацикловир. Мы сразу же его купили и начали принимать. Но к вечеру на ножках сына появились какие-то волдыри. От контакта с водой они лопались. В поликлинике врач нам сказал, что это турецкий вирус Коксаки, о котором так много в последнее время говорят. Но телевизор мне почти не удается смотреть, поэтому я об этом вирусе ничего не знала, да и в Турцию отдыхать не ездила. Врач отметил, что такую инфекцию можно подцепить, просто гуляя по улице, поскольку вирус передается воздушно-капельным путем, а может, и в детский сад кто пришел, ведь инкубационный период у вируса несколько дней. Но благодаря тому, что мы сразу же начали принимать ацикловир, когда еще не было волдырей, нам удалось избежать появления волдырей на всем теле. Так что вирус Коксаки в Саранске точно есть, по крайней мере, на словах врачи этот диагноз ставят, а вот что они напишут в справке и карточке - не знаю, мы все еще на больничном, и никаких документов из поликлиники у нас нет!
Петр Тултаев встретился с жителями юго-западной части Саранска
Без шума и пыли они вынесли больше 10 миллионов рублей
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина
Экс-руководитель Управления Федерального казначейства РФ по РМ Виктор Кедров откровенно рассказал, что подвигло его на получение взятки
Вашей жизни не хватает острых ощущений? Хотите испытать себя на прочность и проверить выносливость? А может, желаете прокатиться в машине...
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
Очередная «мэрская суббота» прошла в поселке ТЭЦ-2
Прошли времена, когда каждый выпускник вуза, техникума или училища сразу получал работу. Сейчас диплом не является гарантией трудоустройства,...
«ВС» публикует «ураганные впечатления» нашего земляка Яна Золотаревского, за 20 лет жизни на южном побережье США повидавшего...