Большинство выпускников Саранска выбрали МГУ им. Н.П. Огарева

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Не так давно начался новый учебный год, кто-то только пошел в первый класс, а кто-то в обозримой перспективе завершит школьное обучение. Мэр столицы Мордовии Петр Тултаев поинтересовался, как устроились выпускники 2017 года.
- В 2017 году школы Саранска окончили 1284 выпускника, - докладывает заместитель директора Департамента по социальной политике Администрации Саранска - начальник Управления образования Оксана Шуляпова. - 839 человек продолжат свое обучение в Мордовском государственном университете, 127 поступили в педагогический институт имени М.Е. Евсевьева, 70 выпускников - в другие вузы. В среднеспециальных учебных заведениях будет обучаться 21 человек (1,6%), 225 вчерашних школьников продолжат обучение за пределами Мордовии. Два выпускника гимназии № 12 будут обучаться в Чехии и Англии.
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
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