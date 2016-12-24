«Главная созидательная работа ещё впереди»

Во вторник 20 сентября Владимир Волков официально вступил в должность Главы Республики Мордовия. В церемонии приняли участие делегации из нескольких российских регионов, известные российские учёные, руководители крупных федеральных компаний, весь управленческий актив Мордовии, представители деловых кругов, политических партий, общественных движений и религиозных конфессий.

В первую очередь на торжественном заседании мордовского парламента председатель ЦИК РМ Александр Косов огласил официальные итоги выборов Главы Мордовии и поздравил Владимира Волкова с убедительной победой. В соответствии с конституцией Владимир Волков принёс торжественную присягу на верность народу, Конституции РФ и Конституции Мордовии и получил из рук Председателя Госсобрания РМ Владимира Чибиркина символ государственной власти - Знак Главы Республики Мордовия.

Поздравление Полномочного Представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича зачитал его заместитель Алексей Сухов: «За многие годы работы на руководящих постах, в органах исполнительной власти региона, вы, Владимир Дмитриевич, достигли значительных результатов, связанных с инновационным развитием республики и поддержкой традиционных отраслей экономики. «Технопарк-Мордовия», светотехнический кластер, фармацевтическая отрасль - все эти сферы требуют не только серьёзной финансовой поддержки, но и подготовки высококвалифицированных специалистов. Этому вы уделяете повышенное внимание. Инвестиции в образование, подготовку кадров для науки и производства стали неотъемлемым этапом в развитии Мордовии. Республика остаётся ведущим агропромышленным регионом Приволжья. Мордовия сегодня обеспечивает жителей сельхозпродукцией, активно осваивает общероссийские и зарубежные рынки. Убеждён, что важное международное мероприятие - чемпионат мира по футболу 2018 года - в Мордовии пройдёт на высоком уровне. Позволит людям из разных стран мира познакомиться с красотой республики и гостеприимными жителями. Станет стимулом для развития внешнеэкономического и гуманитарного сотрудничества на основе единого внешнеполитического курса страны».

Лидеру региона поступила приветственная телеграмма от премьер-министра страны, председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева, в которой он поздравил Владимира Волкова с избранием на пост Главы республики, отметив, что эта победа свидетельствует о доверии жителей Мордовии и высоком авторитете партии «Единая Россия» в регионе.

Слова поздравления Владимиру Волкову направили Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко, председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин. Они отметили, что голосованием жители республики дали оценку труда Владимира Волкова на посту Главы республики за последние пять лет. Опираясь на оказанное доверие, можно эффективно развивать республику, решать вопросы повышения уровня жизни населения.

Долгих аплодисментов удостоился приглашённый на сцену почётный гражданин Республики Мордовия, кавалер трёх орденов Славы, губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Он подчеркнул, что в прошедших всенародных выборах народ Мордовии, как всегда, проявил сплочённость, организованность и верность выбранному курсу. «Единение, которое всегда лежало в основе нашей республики, сохранено. И количество людей, которые, несмотря на многочисленные дела, пришли на избирательные участки, чтобы выразить поддержку впечатляет. Работать Владимиру Дмитриевичу предстоит в нелёгкое время, опираться на собственные силы. Но в республике есть основа для того, чтобы делать жизнь людей лучше. В Мордовии действуют предприятия, которые по своим результатам работают лучше, чем европейские. И конечно, если этот потенциал будет активно использоваться при новой экономике, в условиях санкций, я уверен, у республики будет хорошее будущее», - сказал Николай Меркушкин.

Также в своей поздравительной речи губернатор Самарской области коснулся грядущего чемпионата мира по футболу, выразив мнение, что ни один другой город не сможет провести его так, как это сделают Саранск и Мордовия.

Владимиру Волкову Николай Меркушкин подарил картину с видами самой полноводной в России реки Волги. «Как сходятся в Волгу все реки в Поволжье, так и мы должны объединить наши усилия для того, чтобы Поволжский край стал опорой Российской державы», - сопроводил подарок пожеланиями самарский губернатор. Также руководителю Мордовии был передан макет космического корабля «Буран», ведь выводившая его на орбиту ракета была изготовлена на самарском заводе. Николай Меркушкин рассказал, что этот памятный подарок поможет лидеру региона никогда не терять энергии и при воспоминании о дне инаугурации добавит ускорения и воли. «Если такого макета не хватит, мы можем прислать вам макет «Бурана» в натуральную величину, сможете поставить его на площади», - уверил губернатор Самарской области.

Губернатор Пензенской области Иван Белозёров отметил, что в своей работе область всегда ориентировалась на Мордовию, брала пример, перенимала передовой опыт. «В Мордовии проводится огромная успешная работа по социально-экономическому развитию региона, сельскому хозяйству, подготовке к чемпионату мира и многим другим направлениям». Он признался, что с трудом выбрал подарок в день инаугурации, так как в Мордовии всё есть. В итоге он вручил Владимиру Волкову стилизованный рог изобилия, символизирующий дружбу Мордовии и Пензенской области, изготовленный по спецзаказу на Никольском заводе светотехнического стекла.

Глава Мордовской митрополии, Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий зачитал послание Владимиру Волкову Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с поздравлением. Икона, которую передал Главе Мордовии Митрополит Зиновий от верующих республики, послужит укреплению духовных сил руководителя региона.

Владимиру Волкову также были переданы поздравления первого заместителя Председателя Правительства РФ Игоря Шувалова, заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Рогозина, министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу и многих других.

Главу региона поздравили и вручили свои подарки представители бизнеса, труженики села, представители медицинского сообщества республики и молодёжи Мордовии. Особый подарок - часы с символическим изображением 12 шагов своей избирательной программы - Владимир Волков получил из рук генерального директора «Сарансккабеля» Эвира Боксимера.

Ответное слово Владимир Волков начал на мордовском языке. «Я с глубокой благодарностью воспринимаю наделение меня полномочиями Главы Республики Мордовия, - продолжил Владимир Дмитриевич. - Я хочу поблагодарить всех жителей республики за оказанное доверие и поддержку. Я обращаюсь к своим доверенным лицам, ко всему нашему активу, депутатам Государственного собрания Мордовии - спасибо вам за совместную работу на нашу общую победу на выборах. Нам вместе удалось многое сделать. В основе всех достижений огромная поддержка и конкретная помощь руководства страны и лично Владимира Путина. Особые слова благодарности Президенту Российской Федерации за постоянное внимание к нашей республике. Сегодня мы находим полное понимание со стороны федерального центра в решении вопросов развития республики.

Спасибо всем за поздравления и добрые пожелания в мой адрес. Уважаемые товарищи! Мы вместе преодолели немало трудностей. Добились значительных успехов в экономике и социальной сфере. Создали конкретные заделы на будущее. Но главная созидательная работа ещё впереди. Я поставил для себя и своей команды основные задачи, над которыми предстоит работать в ближайшие пять лет. Подготовлена конкретная программа действий. Основой устойчивого развития Мордовии может быть лишь сильная экономика, основанная на новых знаниях, инновационной промышленности, внедрении передовых технологий. Дальнейшее развитие республики напрямую зависит от нашей конкурентоспособности. Нужно повышать экспортный и инвестиционный потенциалы, обеспечить рост производительности труда. Нам предстоит осуществить целый ряд высокотехнологичных проектов в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве. Сделать решающий шаг в создании наукоёмкой, цифровой экономики.

Я уверен, что правильными являются решения, которые идут от интересов людей. Благополучие Мордовии - это благосостояние каждой отдельно взятой семьи. Каждого конкретного человека. Мы и дальше будем делать всё, чтобы обеспечивать социальные гарантии и безопасность граждан, повышать зарплату, создавать новые рабочие места, развивать образование и здравоохранение, поддерживать культуру и спорт.

Особое внимание будет уделено выполнению наказов жителей республики. В первую очередь это касается строительства доступного жилья, качественных дорог. Нам предстоит большая, трудная работа на результат, и каждый должен внести свой вклад. И тогда мы обязательно добьёмся успеха. Я не сомневаюсь, что всё у нас с вами получится», - подвёл итог Глава Мордовии Владимир Волков.