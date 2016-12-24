«Новая телефония» «Ростелекома» для «Бережливой поликлиники»

Главного почтовика Саранска судят за коррупцию
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
«Ростелеком» подключил «Новую телефонию» Детской поликлинике №3 г. Саранска, которая принимает участие в проекте «Бережливая поликлиника». Проект был запущен Минздравом РФ в ноябре 2016 года в 23 регионах страны, в число участников вошла и Мордовия. Главная задача «Бережливой поликлиники» – минимизировать время ожидания пациентов на посещение врачей за счет оптимизации процессов медучреждений.
«Поликлиника начинается с регистратуры. Именно она принимает на себя большую долю звонков, – отмечает Татьяна Горожанина, главный врач Детской поликлиники № 3 ГО Саранск. – Для оптимизации работы регистратуры мы подключили «Новую телефонию», которая перераспределяет звонки на свободных операторов и позволяет сократить время нашим маленьким пациентам и их родителям для получения медицинских услуг».
«Выбор «Новой телефонии» – это взвешенное решение учреждения, которое заботится о своих пациентах и о качестве их обслуживания, а также об экономии бюджета, что немаловажно. «Новая телефония» работает через интернет и обходится дешевле, чем стационарная телефония. В целом эффект от внедрения данной услуги достигает до 30% всех затрат на связь нашего заказчика», – отметил директор филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон.
Для подключения услуги «Новая телефония» достаточно иметь надежное высокоскоростное подключение к сети интернет. Для управления виртуальной АТС создан интуитивно понятный интерфейс, который позволяет без труда настроить маршрутизацию, переадресацию вызовов, организовать внутреннюю телефонную сеть с короткой нумерацией, создать многоуровневое голосовое меню, вести мониторинг звонков и многое другое.
Чтобы оценить преимущества сервиса, клиенты «Ростелекома» могут воспользоваться бесплатным тестовым доступом к услуге на семь суток. Подключение к услуге осуществляется на сайте http://mordoviya.rt.ru/b2b/fix/new_telephonya. Дополнительную информацию о «Новой телефонии» можно получить по телефону 8-800-200-3000.
В Ленинском суде стартовал процесс по коррупционному делу в отношении 39-летнего начальника Саранского почтамта УФПС РМ - филиала ФГУП «Почта...
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
Прошли времена, когда каждый выпускник вуза, техникума или училища сразу получал работу. Сейчас диплом не является гарантией трудоустройства,...
Некоторое время назад наш еженедельник публиковал материал о строительстве дороги по ул. Тани Бибиной. Напомним, сейчас здесь обустраивается...
Петр Тултаев встретился с жителями рабочего поселка Ремзавод
Петр Тултаев встретился с председателями домовых комитетов, ТОС и ТСЖ Ленинского района Саранска
Владимир Волков рассказал о перспективах развития республики
Петр Тултаев встретился с жителями юго-западной части Саранска
Как саранские кальянщики относятся к инициативе возможного запрета кальянов и вейпов в заведениях