«Новая телефония» «Ростелекома» для «Бережливой поликлиники»

«Ростелеком» подключил «Новую телефонию» Детской поликлинике №3 г. Саранска, которая принимает участие в проекте «Бережливая поликлиника». Проект был запущен Минздравом РФ в ноябре 2016 года в 23 регионах страны, в число участников вошла и Мордовия. Главная задача «Бережливой поликлиники» – минимизировать время ожидания пациентов на посещение врачей за счет оптимизации процессов медучреждений.

«Поликлиника начинается с регистратуры. Именно она принимает на себя большую долю звонков, – отмечает Татьяна Горожанина, главный врач Детской поликлиники № 3 ГО Саранск. – Для оптимизации работы регистратуры мы подключили «Новую телефонию», которая перераспределяет звонки на свободных операторов и позволяет сократить время нашим маленьким пациентам и их родителям для получения медицинских услуг».

«Выбор «Новой телефонии» – это взвешенное решение учреждения, которое заботится о своих пациентах и о качестве их обслуживания, а также об экономии бюджета, что немаловажно. «Новая телефония» работает через интернет и обходится дешевле, чем стационарная телефония. В целом эффект от внедрения данной услуги достигает до 30% всех затрат на связь нашего заказчика», – отметил директор филиала в РМ ПАО «Ростелеком» Игорь Вольфсон.

Для подключения услуги «Новая телефония» достаточно иметь надежное высокоскоростное подключение к сети интернет. Для управления виртуальной АТС создан интуитивно понятный интерфейс, который позволяет без труда настроить маршрутизацию, переадресацию вызовов, организовать внутреннюю телефонную сеть с короткой нумерацией, создать многоуровневое голосовое меню, вести мониторинг звонков и многое другое.

Чтобы оценить преимущества сервиса, клиенты «Ростелекома» могут воспользоваться бесплатным тестовым доступом к услуге на семь суток. Подключение к услуге осуществляется на сайте http://mordoviya.rt.ru/b2b/fix/new_telephonya. Дополнительную информацию о «Новой телефонии» можно получить по телефону 8-800-200-3000.



