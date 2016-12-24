Мордовия в цифрах

На прошлой неделе в республиканском пресс-центре прошла презентация книги «Республика Мордовия глазами социологов».

Директор Научного центра социально-экономического мониторинга РМ (НЦСЭМ) Валентин Конаков, один из авторов книги, рассказал, в чем ее уникальность.

- Это не просто книга, это сборник, в котором собраны данные мониторинга за пятнадцать лет, - рассказывает Валентин Конаков. - Часто, когда люди говорят о Мордовии, они в первую очередь говорят эмоционально. Здесь же только цифры. Хочу подчеркнуть, что некоторые опросы нам заказывает власть, чтобы иметь представление о том, как реагирует общество на те или иные решения, события. Все это позволяет быстро реагировать на происходящие в обществе изменения. Большинство данных публикуются впервые, так что эту книгу смело можно назвать эксклюзивной.

В книге затронуты все стороны жизни - социальная, общественно-политическая, экономическая. Например, на вопрос «Какие ценности являются для вас наиболее значимыми?» сограждане отвечали: здоровье (81,5%), семья (69,1%), безопасность (46,6%). Любовь оказалась на восьмом месте (15,6%), свобода - на 18 (5%), а демократия и вовсе во втором десятке (2,7%).

Еще один опрос, проведенный в 2017 году, показал, что 45,6% опрошенных людей удовлетворены работой Правительства РМ, еще 18,2% - скорее удовлетворены, чем нет.

За два года увеличилось число людей (с 85,4% до 88,7%), которые отдают предпочтение зарегистрированному браку, а вот желающих жить без регистрации сократилось до 3,6%. Также снизилось более чем на 5% число женщин, прерывавших беременность, хотя цифра эта по-прежнему большая - 20,6%.

Что касается цен, жители республики считают, что цены на продукты питания, услуги ЖКХ и нефтепродукты (бензин, дизельное топливо) у нас выше, чем в других регионах.

В этой книге есть много интересных фактов, но, к сожалению, тираж издания всего 200 экземпляров, так что искать ее надо в библиотеках.