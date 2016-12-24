Мордовия в цифрах

Откровенно о наболевшем
Петр Тултаев встретился с председателями домовых комитетов, ТОС и ТСЖ Ленинского района Саранска
Петр Тултаев встретился с председателями домовых комитетов, ТОС и ТСЖ Ленинского района Саранска
Прошли времена, когда каждый выпускник вуза, техникума или училища сразу получал работу. Сейчас диплом не является гарантией трудоустройства,...
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
Чем запомнился главный следователь жителям республики?
Петр Тултаев встретился с жителями рабочего поселка Ремзавод
Расстрел на мордовской свадьбе обсудили в ток-шоу на «Первом»
Экс-руководитель Управления Федерального казначейства РФ по РМ Виктор Кедров откровенно рассказал, что подвигло его на получение взятки
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
Петр Тултаев встретился с жителями юго-западной части Саранска