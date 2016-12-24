Бизнес для жизни

Ведущие предприниматели, руководители и собственники республиканских и федеральных компаний, бизнес-тренеры, представители органов государственной власти, международных организаций и институтов развития приняли участие в работе межрегионального форума «Территория бизнеса - территория жизни», организованного в рамках образовательной программы Центра поддержки предпринимательства, Министерства торговли и предпринимательства РМ. В ходе проведенных тренингов, мастер-классов, панельных дискуссий и «круглых столов» рассматривались вопросы поддержки частных инициатив, развития предпринимательского мышления, участия бизнес-структур в социальной жизни городов, поселков и деревень.

Как подчеркнул в своем выступлении на форуме руководитель республики Владимир Волков, от эффективной работы предпринимательского сообщества во многом зависит будущее как отдельно взятых регионов, так и страны в целом. Так, мордовская «территория бизнеса» сегодня охватывает все без исключения муниципальные районы. Здесь в общей сложности действует около 20 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (более половины из которых - индивидуальные предприниматели). По итогам прошлого года их суммарные обороты оценивались в 90 млрд рублей, в январе - июне 2017 г. - в 46 миллиардов. Деловая активность малых и средних предприятий все чаще отмечается на федеральном уровне. Сегодня Мордовия находится на четвертой позиции рейтинга инновационного развития России, во второй раз подряд входит в ТОР-20 национального рейтинга инвестиционного климата.

Особое внимание власти стараются уделить начинающим предпринимателям - повысить их юридическую и экономическую грамотность, создать благоприятные условия для самореализации. В республике сформирована многоступенчатая система поддержки перспективных и значимых инициатив, включающая в себя инфраструктурные организации, учреждения финансового стимулирования и предпринимательские объединения. Фонд кредитного обеспечения, к примеру, предоставил в прошлом году поручительств на 153 миллиона рублей, а центр микрофинансирования выдал 730 займов на общую сумму в 550 млн руб. Почти четыре сотни различных мероприятий проведено за этот период по линии Центра поддержки предпринимательства, участниками которых стали свыше 9 тысяч человек. «Хочу подчеркнуть, что большая часть поручительств относится к сфере производства или строительства. Это говорит о том, что наши предприниматели вносят свою лепту в решение важнейших задач, стоящих перед республикой», - добавил Владимир Волков.

Есть, впрочем, и ложка дегтя. Лидер региона посетовал на то, что эффективность и востребованность существующих механизмов поддержки пока оставляют желать лучшего. Деньги, подчас, кстати, немалые, не осваиваются лишь по причине слабой проработки проектов, а то и вовсе… ввиду отсутствия претендентов! «Знающие, смелые и креативно мыслящие люди всегда могут рассчитывать на помощь со стороны государственных структур, - заявил Владимир Волков. - Но нужны идеи, полезные для граждан, общества, экономики».

Отдельного упоминания в связи с этим заслуживают высокотехнологичные предприятия, способные производить конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью. Резидентами Технопарка ныне являются 102 инновационные компании. 21 организация действует под эгидой отрытого в феврале бизнес-инкубатора «Молодёжный», целевой аудиторией которого являются предприниматели в возрасте до 35 лет, студенты, аспиранты и молодые ученые.

По мнению регионального руководителя, именно высокие технологии должны определить в перспективе облик мордовского предпринимательства. Тем более что здесь сосредоточены лучшие в стране компетенции в области светотехники, оптической и силовой электроники, информационных технологий. И это, как говорится, лишь магистральные направления. А ведь есть и другие потенциальные «точки роста»…