Экономический прорыв

Телевизионный завод диверсифицирует производство

6 сентября лидер региона посетил Саранский телевизионный завод, где ознакомился с проектом диверсификации производства и осмотрел участок автоматизированного монтажа печатных плат, сборки функциональных узлов и модулей.

Высокоточными станками германского, британского, южнокорейского и шведского производства сегодня оснащены практически все цеха предприятия. Всего было закуплено более 100 единиц самого передового оборудования.

Собственник и основной инвестор - корпорация «Система» - по сути сделала Саранский телевизионный завод головной научно-индустриальной площадкой, работающей в интересах воздушно-космических сил России. С 2013 года в развитие завода было вложено около 3 миллиардов рублей. На модернизацию производства, создание современной системы испытаний ежегодно направляется более 200 миллионов. Как результат - существенно улучшились все ключевые показатели. Так, объемы выпуска и реализации продукции увеличились за минувшую пятилетку почти в 4 раза. Создано 720 рабочих мест. Зарплата же - одна из самых высоких в промышленности республики.

Сейчас ставка делается на диверсификацию производства, увеличение объемов выпуска продукции гражданского назначения. Это необходимо прежде всего для сохранения финансовой стабильности завода, стимулирования набранных темпов развития и пополнения трудового коллектива. «Надо позаботиться о формировании портфеля заказов на перспективный период, укрепить сотрудничество с крупнейшими потребителями, задуматься о выходе на внешние рынки, - подчеркнул Владимир Волков. - Все возможности для этого имеются - создана современная производственная база, есть мощное конструкторское бюро, известное разработками в том числе в радио- и микроэлектронике. И если новые решения и технологии будут пользоваться спросом, СТЗ получит серьезнейший стимул к развитию. А мы, со своей стороны, рассмотрим возможность оказания предприятию дополнительной помощи, необходимой при обновлении производственных мощностей».

«ЭМ-Кабель» скоро будет выпускать силовые кабели нового поколения

В этот же день на заводе «ЭМ-Кабель», входящем в группу компаний «Оптикэнерго», Владимир Волков ознакомился с ходом пуско-наладочных работ в цехе силовых кабелей нового поколения, рассчитанных на напряжение от 10 до 110 кВ. Уже после запуска первой очереди здесь будет ежемесячно производиться до 300 километров кабеля. С выходом же на проектную мощность объемы выпуска этой импортозамещающей продукции увеличатся в три раза - до 3 миллиардов рублей в год.

Новый объект был построен в рекордно короткие сроки - его возведение началось чуть более года назад. Оборудование закупили в Китае - по оценкам экспертов качество ничуть не хуже европейского, хотя при этом стоит в три раза дешевле. В октябре первую партию кабелей планируется отгрузить потребителям.

Производительность труда, как ожидается, будет высочайшей - 9 миллионов рублей в пересчете на каждого работника (что, разумеется, отразится и на зарплатах персонала). На первом этапе трудоустроить предполагается около 100 человек, в дальнейшем намечено создать еще 200 рабочих мест.

Приоритет, скорее всего, будет отдан молодежи. И немудрено - в рамках проекта дуального обучения на предприятии уже четвертый год подряд проходят производственную практику учащиеся Саранского электромеханического колледжа. Полтора десятка выпускников этого учебного заведения ныне работают на заводе. К слову, средний возраст коллектива «ЭМ-Кабеля» - около 35 лет.

«Сарансккабель» организовал собственное металлургическое производство

Другой крупный кабельный завод Мордовии - «Сарансккабель» - на неделе объявил о запуске собственного металлургического производства. Новое предприятие сможет ежегодно выпускать до 5 тысяч тонн медной катанки, а алюминиевой - и того больше, около 10 тыс. тонн. Тем самым потребности мордовских кабельщиков в сырье будут удовлетворены полностью. Мало того, часть продукции планируется поставлять в другие регионы страны, и даже экспортировать.

По плану до конца текущего месяца объемы производства составят около 600 тонн, в четвертом квартале - почти 2,5 тысячи тонн. А на полную мощность завод выйдет ориентировочно в апреле следующего года.

«На сегодняшний день это самое современное металлургическое производство в республике, работающее исключительно по передовым технологиям, - отметил Владимир Волков после осмотра предприятия. - И к такому уровню конкурентоспособности должна стремиться вся наша промышленность».

Следует также добавить, что в настоящее время на новой площадке трудятся 100 человек. К 2020 году здесь будет создано еще 150 рабочих мест.

«Талина» одновременно осваивает сразу несколько площадок

На встрече Владимира Волкова с председателем совета директоров ООО «МПК «Атяшевский» Виктором Бирюковым речь шла о перспективах реализации крупной инвестиционной программы, предусматривающей строительство новых производственных и инфраструктурных объектов, в том числе очистных сооружений в Атяшеве и Торбееве.

Сейчас группа компаний «Талина» активно осваивает новые площадки, проводит модернизацию производственных мощностей с целью дальнейшего наращивания объемов выпуска продукции. Так, в Атяшевском подразделении идет реконструкция цехов и холодильника, в Торбеевском скоро начнется строительство цехов разделки и подготовки сырья, производства и хранения специй, а также холодильника, рассчитанного на 5 тысяч тонн единовременного хранения. Таким образом, в течение ближайших нескольких лет холдинг сможет увеличить объемы выпуска колбасной продукции до 225 тысяч тонн, а кроме того - создать свыше 400 рабочих мест.

Еще один крупный проект предусматривает строительство сразу двух свинокомплексов-«стотысячников», обслуживанием которых займутся около 160 человек. В Ковылкинском районе уже идет подготовка к строительству третьей очереди Мордовского племенного центра. Аналогичные мероприятия начнутся через месяц в Инсарском районе.

«Итоги и планы дальнейшего развития не могут не впечатлять, - так оценил масштаб проводимых работ Владимир Волков. - В то же время следует помнить, что «Талина» у нас всегда славилась нацеленностью на достижение еще более серьезных результатов. Это ее визитная карточка и, безусловно, залог стабильной работы в будущем».

Под занавес рабочей встречи было подписано соглашение между Правительством Мордовии и группой компаний «Талина». Документ предусматривает укрепление взаимодействия в рамках развития агропромышленного комплекса республики, и в частности при реализации инвестиционных проектов.