В Лямбирском районе открыто два новых производства

Они созданы на базе агрофирмы «Октябрьская». В понедельник в селе Большая Елховка врио Главы РМ Владимир Волков открыл инкубаторий на 45,5 миллиона яиц в год. Данный проект позволит увеличить годовые объемы производство мяса птицы до 100 тыс. тонн в год. К тому же предприятие не только полностью обеспечит себя цыплятами, но и сможет отправлять их в другие регионы страны.

Строительство объекта обошлось в 306 миллионов рублей. Построенное из сэндвич-панелей здание оснащено современным голландским оборудованием. Мощность инкубатория позволяет единовременно заложить 2,5 млн яиц.

В этот же день в селе Болотниково была открыта площадка № 2 отделения «Масловское» по выращиванию бройлеров. Здесь планируется производить до 13 тысяч тонн мяса в год. Объём инвестиций составил 502 млн рублей. Всего в рамках проекта построено 10 корпусов. Они оснащены так называемым клеточным оборудованием, позволяющим избежать контактов птицы с навозом и экскрементами, а значит - и предотвратить распространение болезней. Таким образом, отпадает необходимость применения специальных медицинских препаратов, достаточно просто вовремя проводить вакцинацию.

Врио Главы РМ поблагодарил коллектив агрофирмы «Октябрьская» за плодотворную работу: «Предприятие практически ежегодно открывает новые линии или производства. В цехах установлено самое современное оборудование, неустанно внедряются новые технологии. Хорошие условия создаются и для персонала. Все это позволяет считать «Октябрьскую» ведущим предприятием отрасли не только в России, но и в Европе».

Кстати, опережающие темпы развития агропромышленного комплекса положительно сказываются на социальной сфере Лямбирского района и доходах его жителей. Средняя зарплата здесь даже выше, чем в целом по республике. За последние годы в местную экономику инвестировано 4,7 миллиарда рублей внебюджетных средств. Активно модернизируются объекты водоснабжения, тепловые сети и коммуникации. Помимо того, в районе продолжатся строительство и капитальный ремонт учреждений соцкультбыта, реализуется программа переселение граждан из ветхого и аварийного жилья.

Еще больше, впрочем, только предстоит сделать. В ближайшее время в Лямбире начнется строительство детского сада на 120 мест, возобновится возведение стадиона (на это выделено более 27 млн. руб.). Также планируется реконструировать здание Дома культуры. На его базе будет создан центр татарской культуры.

Владимир Волков заверил, что после предстоящего футбольного первенства планеты объемы финансирования сельских территорий значительно увеличатся. В частности, вдвое больше средств планируется выделить на благоустройство дворовых территорий, создание благоприятной среды обитания.