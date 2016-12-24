В Лямбирском районе открыто два новых производства

Правительство страны поддерживает проекты Мордовии
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...
16 августа в подмосковной резиденции Председателя Правительства страны прошла встреча Дмитрия Медведева с врио Главы Мордовии Владимиром...
Экс-солистку группы «Краски», дочь предпринимателя Рината Хайрова избили на выступлении в Саранске?
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
О дороге по улице Т. Бибиной, пожалуй, слышал каждый горожанин, даже если он проживает в другом районе Саранска. Много лет эта улица была известна...
Чем запомнился главный следователь жителям республики?
Экс-руководитель Управления Федерального казначейства РФ по РМ Виктор Кедров откровенно рассказал, что подвигло его на получение взятки
Прошли времена, когда каждый выпускник вуза, техникума или училища сразу получал работу. Сейчас диплом не является гарантией трудоустройства,...
Временно исполняющий обязанности Главы РМ Владимир Волков совершил на неделе серию поездок по районам республики. В ходе их рассматривались...
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина
На встрече врио Главы Мордовии Владимира Волкова с руководителями медицинских учреждений республики обсуждались вопросы дальнейшего...