В Саранске открыла двери эталонная школа

Новая отвечающая всем современным требованиям школа опережающего развития - Центр образования «Тавла» - средняя образовательная школа № 17 - распахнула свои двери в день знаний. С открытием нового учебного заведения детей, их родителей и учителей поздравили врио Главы Мордовии Владимир Волков и мэр Саранска Петр Тултаев.

Без сомнения, новую семнадцатую школу можно назвать самой крупной в Саранске: 1 сентября ее порог переступили более тысячи школьников. В этом году здесь 39 классов, в том числе 8 первых - с «а» до «з». И первый звонок здесь давали все 211 первоклашек вместе с лидером региона.

В школьном здании площадью свыше 30 тысяч кв. метров смогут учиться 1450 школьников. В Центре образования два бассейна, два спортивных зала, хореографический зал, большой стадион, множество игровых площадок. При создании учебной среды использованы современные IT-технологии - в образовательном процессе, системе безопасности, организации питания и спортивной инфраструктуры. Создана доступная среда для маломобильных групп населения. На строительство школы было направлено более 1,2 млрд рублей. Значительная часть средств была выделена из федерального бюджета.

«Но главное - это внутреннее наполнение школы, организация учебного процесса, - напомнил Владимир Волков. - В новой школе созданы уникальные возможности для всестороннего развития наших детей. Особое внимание будет уделено математическому профилю. Среди приоритетов также инженерное и естественное образование. Поражает оснащение учебных классов. В кабинетах биологии, физики, химии свыше ста элементов лабораторного оборудования. Есть блоки для изучения астрономии и экологии. Есть всё необходимое оборудование, в том числе цифровые комплексы и метеостанция. Большое внимание здесь будет уделено и дополнительному образованию. Среди основных направлений - робототехника, хореография, живопись. Будут работать детский театр, кружки юннатов, краеведов, лингвистов, множество спортивных секций. Мы намерены сделать Центр «Тавла» практической базой для внедрения лучших образовательных практик, новейших технологий и методик».

Владимир Волков выразил уверенность, что и результаты образования будут весьма значимыми. Он пожелал, чтобы для учеников учебный год стал отправной точкой к покорению новых вершин.

Школа № 17 в Саранске стала одной из 79 открытых 1 сентября в России. На открытый урок, который прошел по видеосвязи, пришли ученики и из других учебных заведений города. В целом к этому открытому уроку в режиме онлайн подключились школьники со всей России. Президент страны Владимир Путин, став главным спикером на форуме по выбору профессий, обсудил будущее: а это научные достижения и новые технологии.

Ну а в Саранске после церемонии разрезания символической красной ленточки Владимир Волков подарил директору новой школы Светлане Лиманской символический ключ от храма науки. В ответ она поблагодарила руководителя республики и сказала, что эта школа - уникальный проект, не имеющий аналогов, способный воплотить лучшие качества системы образования.

Затем почётные гости познакомились со школьным расписанием. Теперь оно не висит, как прежде, на стене - электронное расписание уроков транслируется на специальные экраны. В классах деревянные доски и мел заменили интерактивные панели. Побывали гости и в столовой, где продегустировали школьные обеды. «Вкусно!» - оценил качество блюд лидер региона. Для детей продукты готовятся в основном на пару, с соблюдением всех рекомендаций по здоровому питанию. Комплексные завтраки и обеды предлагаются на выбор - можно взять то, что больше нравится.

Затем Владимир Волков принял участие в родительском собрании, на котором объявил ещё одну хорошую новость: руководство республики выделяет для новой школы автобус. Врио Главы РМ рассказал, что в Мордовии развитие образования является важнейшей задачей: «Центр образования «Тавла» - это эталонная школа, школа будущего. В ней есть всё для этого - уникальное оборудование, лучшие педагоги, программа развития. А главное - дети, для которых и ради которых мы построили эту школу! А результаты и достижения учеников будут такими же яркими, как само здание!».

Благодарности от врио Главы республики удостоились и строители, которые не подвели и отстроили громадную школу ровно в срок. Образовательный центр «Тавла» стал практически общегородским, его будут посещать не только юные жители микрорайона «Юбилейный», немало школьников будут ездить сюда из других районов города: с Юго-Запада, Светотехстроя, Химмаша.

В Мордовии ведётся активная работа по созданию комфортных условий обучения. Только за последние 5 лет построены 6 новых школ, ещё 12 учебных заведений реконструированы или капитально отремонтированы. В 47 сельских школах приведены в порядок спортзалы и стадионы.

Сегодня стоит задача, чтобы через 3 года мордовские школьники полностью перешли на обучение в одну смену. Не забывают в республике и о тех, кому только предстоит начать школьное обучение. За последнее время удалось решить острую проблему очередей в детские сады - в Мордовии построено и капитально отремонтировано 54 детских сада, создано почти 7 тысяч дополнительных мест. В результате - обеспечена стопроцентная доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет. Поставлена задача обеспечить к 2018 году доступность дошкольного образования и для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. В 15 районах эта задача уже полностью решена. В настоящее время ведётся строительство ещё 5 дошкольных учреждений (в Торбееве, Ардатове, посёлке Левженский и двух садов в Саранске). Намечены и перспективные планы: определены 30 детских садов, где будет проведены ремонт или перестройка.