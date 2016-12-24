В Теньгушевском районе подготовлены инвестиционные площадки для организации бизнеса

2 сентября региональный лидер рассмотрел перспективы развития одного из самых отдаленных районов Мордовии - Теньгушевского.

За минувшую пятилетку здесь сдано в строй 23 тысячи квадратных метров жилья и более 20 километров автомобильных дорог. В поселке Барашево, в частности, за счет средств республиканского бюджета построен шестиквартирный дом для семей погорельцев, а в селе Шокша отремонтирован Дом культуры. В ближайших планах - строительство детских садов в Теньгушеве и Барашеве.

Совместными усилиями удалось не только сохранить, но и значительно усилить муниципальную больницу. Сюда, например, поставлено современное диагностическое оборудование. 12 врачей приехали работать в район по программе «Земский доктор». Как следствие - за медицинской помощью в Теньгушево ныне все чаще обращаются даже жители Нижегородской и Рязанской областей.

Ведущее предприятие территории - «Мир цветов» - ныне выращивает каждую десятую российскую розу. Причем после проводимой сейчас реконструкции производственные мощности его заметно вырастут. В планах компании - занять уже 20 процентов цветочного рынка страны. Владимир Волков напомнил, что в свое время инвесторы хотели построить теплицы в окрестностях Саранска. Но руководство Мордовии смогло убедить их сделать выбор в пользу Теньгушева и внести тем самым свою лепту в решение проблемы занятости местного населения.

Вообще, вопросы открытия новых и восстановления ранее действовавших производств и по сей день актуальны для района. Как сообщил Владимир Волков, сейчас подготовлены еще три инвестиционные площадки, полностью пригодные для организации бизнеса. Кроме того, в ближайшее время возобновит свою работу спиртзавод в поселке Дачный. Площадку эту выкупил серьезный инвестор. В настоящее время рассматриваются возможные варианты возрождения производства.

Врио Главы обозначил и другую существенную проблему - высокие цены на продовольственные товары. Министерству торговли и предпринимательства поручено срочно навести порядок в этой сфере. «Такое ощущение, что тут игнорируются все рыночные законы! Мало того что в торговых точках представлена в основном иногородняя продукция, так она еще и стоит дороже нашей. Понятно, что район отдаленный. Но у людей все-таки должен быть выбор. Надо дать им возможность приобретать продукцию республиканского производства», - подчеркнул Владимир Волков.