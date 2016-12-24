В Теньгушевском районе подготовлены инвестиционные площадки для организации бизнеса

«Вы сами пойдете по статье!»
Расстрел на мордовской свадьбе обсудили в ток-шоу на «Первом»
Расстрел на мордовской свадьбе обсудили в ток-шоу на «Первом»
Ленинский районный суд Саранска вынес приговор группе предприимчивых товарищей, организовавших продажу трупного мяса животных под видом...
В финале популярного фильма «Стиляги» авторы удачно обыграли переменчивость, но общую стильность одежды молодёжи в разные времена:...
Мордовские аграрии успешно внедряют интенсивные технологии
На минувшей неделе врио Главы Мордовии Владимир Волков оценил перспективы развития сразу нескольких промышленных предприятий региона. На...
Прошли времена, когда каждый выпускник вуза, техникума или училища сразу получал работу. Сейчас диплом не является гарантией трудоустройства,...
Владимир Волков поделился с журналистами некоторыми подробностями прошедшей встречи с Президентом России Владимиром Путиным
«ВС» продолжает следить за кругосветным путешествием нашего земляка Сергея Пичуричкина
Скандальное дело бывшего подполковника республиканского МВД, 46-летнего Дмитрия Авдонина дошло до суда. Экс-начальника автохозяйства ФКУ...
Уроженец Мордовии отправился в кругосветное путешествие по следам героя популярного приключенческого романа Жюля Верна