Новые горизонты Рузаевки

В День знаний врио Главы республики проинспектировал Рузаевский район. В ходе рабочей поездки были рассмотрены перспективы создания новых производств, строительства объектов социальной инфраструктуры.

Стоит отметить, что со сменой руководства ситуация в районе заметно улучшилась. Только за последнее время были открыты новые предприятия по пошиву швейных изделий для Министерства обороны России, производству газобетона и реологических добавок для сухих строительных смесей. Ремонтом грузового автотранспорта, гидравлических цилиндров для автомобилей и выпуском рукавов высокого давления занялось ООО «Мосгидротрейд». Кроме того, в районе появился филиал «Мордовской трубной компании», вновь заработало «Ремонтное локомотивное депо Рузаевка».

Значительный объем работ выполнили дорожные строители. Только на ремонт автомагистралей удалось привлечь свыше 100 миллионов рублей - а это, между прочим, в пять (!) раз больше, нежели в 2016 году. Еще 11,8 млн руб. получено на обустройство 13 придомовых территорий по программе «Городская среда». Новый асфальт появился почти на всех основных улицах «железнодорожной столицы Мордовии» - Луначарского, Ленина, Маяковского, Калинина, Беднодемьяновской, а также на 20 других участках. В частности, завершен ямочный ремонт дорог в микрорайоне Химмаш.

Полностью готова и главная автотрасса города - улица Карла Маркса, которая связывает Рузаевку с Саранском, а попутно перераспределяет автотранспортные потоки. На строительство 3,3-километровой магистрали было потрачено без малого 38 миллионов рублей. Ее износостойкость удалось значительно увеличить за счет применения высокопрочного щебеночно-мастичного асфальта.

Теперь на очереди ремонт дорог на улицах Кольцова, Некрасова и Трудовой. Также практически до неузнаваемости должна преобразиться Привокзальная площадь. Здесь будет организована парковка, обустроены кольцевая развязка и зеленая зона.

Другой крайне важный и нужный объект - школа на 800 мест в новом микрорайоне по улице Юрасова. По плану она должна распахнуть свои двери 1 сентября 2018-го. Новое учебное заведение будет состоять из четырех корпусов (основного, для начальной школы, столовой и спортзала), стадиона с искусственным покрытием, баскетбольной и волейбольной площадок.

Сейчас работы в самом разгаре. На стройплощадке трудятся свыше 180 человек, и каменщики уже приступили к возведению третьего этажа. Параллельно идет благоустройство дворовой территории, строятся стадион и спортивный зал.

Руководитель региона, побывав на стройке, напомнил, что зима не за горами - до Нового года строители должны покинуть объект. К 15 октября необходимо завершить монтаж кровли, а до морозов - выполнить все внешние работы. Очевидно, что для решения поставленных задач следует усилить отдельные направления, увеличить количество рабочих.

В дальнейшем задействованным на объекте стройорганизациям тоже придется трудиться с полной отдачей. Ведь в районе предполагается капитально отремонтировать не менее семи школ и построить современный детский сад.

В ходе рабочей поездки Владимир Волков также посетил вагоностроительную площадку завода «Рузхиммаш». Ныне предприятие демонстрирует устойчивый рост объемов производства, доказывая тем самым, что взятый некогда курс на диверсификацию был верным и способствовал стабилизации обстановки. Линейка продукции пополнилась несколькими типами вагонов. А расширение сотрудничества с партнерами из СНГ и стран дальнего зарубежья (прежде всего с кубинцами) позволило существенно увеличить объемы отгрузок и попутно сохранить рабочие места. Если в 2015 году было выпущено в общей сложности менее 1,3 тысячи вагонов, то в прошлом - более 2,3 тысячи. В текущем же году изготовить планируется около 4,5 тысячи единиц подвижного состава.

Сейчас предприятие ведет набор дополнительного персонала. И не только из Рузаевки, но и из Саранска и других районов республики. На заводе есть 440 вакансий.

«Конкуренция на рынке вагоностроения не просто жесткая, а подчас бывает жестокой, - отметил в разговоре с руководством и коллективом завода руководитель Мордовии. - Именно потому сейчас на первый план выходит предметная и последовательная работа с потребителями продукции».

Владимир Волков побывал и на одном из вновь открытых рузаевских производств - мебельной фабрике, которая в ближайшие дни приступит к работе. Инвестиционный проект стоимостью в 500 миллионов рублей предусматривает изготовление на площадях бывшего завода «Висмут» корпусной и мягкой мебели для дома и дачи, а также мебели на металлокаркасе. Оборудование - преимущественно итальянское и германское - уже смонтировано. Помимо того, заключены контракты на поставку продукции с крупными федеральными сетями.

Численность рабочих пока невелика - 34 человека. К концу года, однако, трудоустроить планируется еще 40 рузаевцев. А с выходом предприятия на проектную мощность штат будет состоять из 300 человек.

Как подчеркнул Владимир Волков, подобные проекты крайне значимы для второго по величине города республики: «В Послании я поставил конкретную задачу перед Правительством РМ и руководством района - создать здесь за два года не менее одной тысячи рабочих мест. Сейчас многое сделано, но гораздо больше нам только предстоит сделать. Так, новые горизонты открывает присвоенный городу статус «территории опережающего социально-экономического развития». Уже есть инвесторы, готовые вкладывать средства в создание в Рузаевке новых производств».