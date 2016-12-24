«Резинотехника» активно привлекает на работу молодых специалистов

Перспективы создания новых производственных линий, увеличение поставок продукции на российский рынок, рост заработной платы и улучшение условий труда - эти и другие вопросы рассматривались в ходе рабочей поездки врио Главы республики Владимира Волкова на Саранский завод «Резинотехника».

Ещё несколько лет назад завод переживал не лучшие времена, но грамотные действия руководства «Резинотехники» позволили спасти предприятие, модернизировать производство. Успешно реализуются и инвестиционные проекты - в развитие завода вложено более 700 миллионов рублей. Владимир Волков отметил, что дальнейшая работа должна идти в том же направлении. - «Резинотехника» является стратегически важным предприятием для Мордовии. Было время, когда завод находился на грани остановки, менялись собственники. Сегодня ситуация изменилась. Хотелось бы, чтобы развитие предприятия было продолжено. Открытие новых производств показывает, что завод развивается».

Сегодня «Резинотехника» выпускает более 14 тысяч видов продукции. Только за последние полгода рост объёмов производства превысил 7%. Именно здесь делают высококачественные промышленные рукава на линиях «Рубикон», которые затем используют практически во всех отраслях промышленности: от складов и офисов до кораблей и нефтяных платформ. Каждый пятый рукав - саранского производства. При этом завод активно сотрудничает с Институтом физики и химии МГУ им. Н.П. Огарева.

На предприятии трудятся почти тысяча триста человек, и среди них много молодых специалистов. «Главный вопрос на предприятии - рост заработной платы, - сказал Владимир Волков. - Зарплата должна повышаться ежегодно, и ее рост должен быть в два раза выше инфляции. Важно обеспечить работников «Резинотехники» достойными условиями, чтобы специалисты не покидали республику в поисках лучшей жизни. Мы видим, что предприятие вкладывает средства в развитие производства, осваивает новые рыночные сегменты. Более 500 молодых специалистов пришли на «Резинотехнику» за последние пять лет, и это самое верное доказательство, что завод живет».

Среди молодых и перспективных был отмечен исполняющий обязанности начальника участка по производству высококачественных промышленных рукавов Алексей Жегалин. После окончания МГУ им. Н.П. Огарева и службы в армии он устроился на завод мастером и работает здесь уже пятый год. Трудится вместе с женой - Еленой Жегалиной, которая работает нормировщиком в отделе труда. Молодые люди рассказали, что их вполне устраивает работа на «Резинотехнике» - заработная плата здесь выплачивается стабильно и есть перспективы для дальнейшего развития.

В ходе общения с работниками предприятия руководителю Мордовии задавалось множество вопросов, касающихся развития города и республики. Речь шла о благоустройстве улиц и зон отдыха, строительстве жилья, трудоустройстве выпускников учебных заведений. Владимир Волков высказался по всем обозначенным темам, а также по итогам встречи рекомендовал руководству завода в перспективе задуматься о строительстве ипотечного жилья.