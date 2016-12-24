Президентские поручения будут выполнены

29 августа в Кремле прошла уже вторая в текущем году рабочая встреча Президента России Владимира Путина с врио Главы Мордовии Владимиром Волковым, в ходе которой обсуждались различные аспекты социально-экономического развития региона.

Прежде всего, руководитель республики рассказал о текущей ситуации в экономике и крупных проектах, реализуемых в промышленности и сельском хозяйстве. В целом положительная динамика наблюдается сегодня практически во всех отраслях. По итогам семи месяцев года индекс промышленного производства вырос на 13 процентов, инвестиции в основной капитал - на 24%. Четырехпроцентный прирост также отмечен в аграрной сфере, почти на 18 процентов увеличились объемы жилищного строительства. И что особо важно - на 3% повысились реальные доходы населения.

С начала года в строй сдано более двух десятков промышленных и социальных объектов. Сейчас, к примеру, республика активно строит сразу четыре больших сельскохозяйственных комплекса. Первый, рассчитанный на 6,5 тысячи голов крупного рогатого скота, сможет ежедневно производить по 200 тонн молока. А свиноводческие комплексы-«стотысячники» позволят серьезно увеличить производство мяса. К слову, в нынешнем году в развитие сельскохозяйственного производства будет инвестировано в общей сложности более 15 миллиардов рублей.

Прорывные проекты есть и в промышленности. Лидер республики поблагодарил Главу государства за поддержку этих направлений. Речь идет, в частности, о строительстве второй очереди завода оптического волокна. Как подчеркнул Владимир Волков, ныне все вопросы решаются достаточно оперативно. «Думаю, в ближайшее время мы сможем приступить к строительству. А через год-два окончательно отойдем от импортозависимости по оптоволокну», - сказал он.

Другой не менее серьезный проект предусматривает разработку и серийное производство антибиотиков нового поколения. Первый образец субстанции, полностью изготовленной в России, врио Главы РМ передал Президенту страны, сообщив при этом, что совместными усилиями завода «Биохимик» и ученых из Мордовского госуниверситета в республике создан научно-производственный и инжиниринговый центр «Антибиотик».

«Хорошо, поздравьте людей - тех, кто это делал», - одобрил Владимир Путин.

К слову, до конца года в Саранске начнется выпуск уже четырех видов субстанций. А к февралю 2018-го будет налажено производство полного цикла. «Сейчас идут разработки лекарственных препаратов, которых нет в мире, - добавил Владимир Волков. - Объемы производства завода составят около 7 миллиардов рублей».

Еще один уникальный проект связан с разработкой современных полупроводниковых материалов и созданием приборов на их основе. «В Мордовии уже выращены «промышленные» монокристаллы карбида кремния, - заметил лидер региона. - Продолжается и формирование собственной базы для производства силовых электронных приборов с уникальными характеристиками».

Особое внимание в ходе встречи было уделено вагоностроительной индустрии. Как доложил Владимир Волков, возникшие трудности во многом удалось преодолеть благодаря выходу на рынки других стран, в частности Кубы и Ирана. В текущем году будет выпущено не менее 4,5 тысячи вагонов. «В этой отрасли у нас около 5 тысяч человек работают. Потому стабильная работа предприятий вагоностроительного кластера так важна для нас», - заметил региональный лидер.

Зашла речь и о дорожном строительстве в республике. Руководитель государства пообещал поддержать высказанную Владимиром Волковым просьбу о включении городской агломерации Саранск в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» государственной программы РФ «Развитие транспортной системы».

Отдельным блоком в ходе встречи были рассмотрены социальные вопросы. По словам врио Главы РМ, республика полностью обеспечивает выполнение майских (2012 г.) указов Президента, предусматривающих в том числе повышение заработной платы. Под контролем находится ситуация в здравоохранении и образовании. Практически решена проблема обеспечения местами в дошкольных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет. И хотя формально Мордовия выполнила свои обязательства, возведение объектов решено продолжить, дабы посещать их могли и малыши до трех лет. Также Владимир Волков сообщил, что 1 сентября в жилом комплексе «Юбилейный» будет открыта школа на 1450 мест, которая обещает стать эталонной с точки зрения внедрения современных образовательных методик и подходов к обучению.

В завершение встречи Президент почти традиционно вручил представителю губернаторского корпуса папку с обращениями граждан, поступившими в ходе последней «Прямой линии» с Владимиром Путиным». Толщиной она, правда, особо не впечатляла. Вопросы, как уточнил Глава государства, касались в основном состояния сельских дорог, строительства объектов социальной инфраструктуры, возникающих на местах проблем с заработной платой. Была и просьба проверить законность возведения заборов в районе озера Инерка. Врио Главы республики пообещал детально изучить каждое обращение, лично проконтролировать ход их исполнения.

На следующий день врио Главы РМ Владимир Волков поделился с журналистами республиканских СМИ некоторыми подробностями прошедшей встречи.

«Обычно такие беседы проходят в спокойной и деловой обстановке. Обсуждается самый широкий круг вопросов, касающихся различных аспектов развития республики. Так и на сей раз прошла наша встреча», - отметил региональный руководитель.

Упор, по его словам, был сделан на выполнение ранее поставленных задач, сформулированных в ходе предыдущей встречи в апреле. Среди них - начало строительства второй очереди оптоволоконного производства, создание инжинирингового центра волоконной оптики, реализация майских указов, подготовка к предстоящему футбольному первенству планеты.

«Нельзя исключать, что одно из совещаний по вопросам подготовки к чемпионату будет решено провести именно в Саранске, - сообщил Владимир Волков. - Произойдет это, правда, скорее всего, в 2018 году. Причина в том, что наш аэропортовый комплекс пока не готов принять участников мероприятия - его планируется сдать в строй только в конце текущего года».

Журналисты, разумеется, не могли не спросить о содержимом той самой «зеленой папки», переданной Президентом под занавес встречи. «Должен сказать, что Президент России озвучил практически все обращения, поступившие от жителей нашего региона во время «Прямой линии». Их оказалось не очень много, - заметил врио Главы. - Изложенные проблемы мне хорошо известны. А в большинстве случаев я даже знаю, как они решаются, на какой стадии рассмотрения находятся».

Что касается строительства дорог, две из них - в селах Уда Лямбирского и в Ладе Ичалковского района - региональные власти считают необходимыми. Хотя в той же Ладе ситуацию положа руку на сердце критической не назовешь. Дорога там есть - она и до населенного пункта тянется, и по самому селу проходит. Но на обозначенной в обращении улице асфальт все-таки отсутствует, а значит, местных жителей нужно поддержать.

Сложнее с небезызвестным атяшевским селом Алово. Оттуда в принципе уже есть выход и на Ульяновск, и на Чебоксары. Строительство новой, во многом «дублирующей» магистрали не сильно улучшит и без того неплохое транспортное сообщение. «У нас еще хватает территорий, где проблема отсутствия хороших дорог ощущается гораздо острее, - сказал Владимир Волков. - Требуемые 300 миллионов рублей правильнее будет потратить на их возведение. Вот об этом я и собираюсь доложить Президенту страны».

Другое обращение - о необходимости строительства детского дошкольного учреждения в северо-восточной части Саранска, по признанию самого лидера региона, задело его за живое. «Обычно мы заранее стараемся продумать подобные вопросы, - подчеркнул он. - Еще на стадии проектирования новых жилых массивов намечаем, где будем возводить объекты социальной инфраструктуры - школы, детские сады, спортивные площадки, магазины, наконец. В данном случае проблема, по сути, обозначена верно: детсад в районе улицы Татьяны Бибиной действительно нужен. Этого никто не оспаривает. Более того, могу сказать, что работы уже идут. Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация, а в следующем году начнется строительство. Правда, появилась такая необходимость сравнительно недавно. Первоначально там планировалось построить лишь несколько домов, дети из которых могли бы посещать уже существующие садики на старом Химмаше - разумеется, реконструированные с учетом изменившихся потребностей. Микрорайоном, кстати, эту территорию мы и по сей день не называем».

Последний - по порядку, но не по значению - вопрос врио Главы пообещал рассмотреть в строгом соответствии с действующим законодательством: «Озеро Инерка - природная жемчужина Мордовии. Сложившаяся ситуация не раз обсуждалась на самых разных уровнях. Проблем много. И решать их следует в рамках закона. Поручения Президента будут выполняться неукоснительно».

P.S. Как стало известно перед сдачей номера, Владимир Путин распорядился выделить средства из резервного фонда Президента России на капитальный ремонт двух медицинских учреждений Мордовии. В частности, 50 млн рублей поступят в республику для ремонта здания главного корпуса Республиканской инфекционной клинической больницы, на реконструкцию Детской поликлиники № 2 будет направлено 27 млн рублей.