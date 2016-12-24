Жители Чамзинского района Мордовии будут обеспечены качественной водой

Для жителей поселков Чамзинка и Комсомольский данный проект имеет немаловажное значение. Дело в том, что деревня Карсаковка, где находятся водозаборные сооружения, расположена на значительном удалении от этих населенных пунктов (до Комсомольского, к примеру, отсюда почти 13 километров). Что, очевидно, сопряжено с дополнительными расходами при транспортировке и, как следствие, отражается на стоимости коммунальных услуг. К тому же построенный в далеком 1955 году водозабор никогда капитально не ремонтировался. Из существующих пяти артезианских скважин в исправном состоянии находятся только три, да и их водоотдача оставляет желать лучшего.

За помощью в решении обозначенных проблем местные жители и обратились к Владимиру Волкову. По его поручению из республиканского бюджета были выделены средства на строительство нового водозабора. Причем возводить объект решили в окрестности поселка Чамзинка, дабы сократить протяженность водопроводных сетей.

По проекту работы разделены на три технологических этапа. Сейчас подрядчики заняты рытьем траншей, укладкой труб и бурением новых скважин. После чего начнется строительство станции водоочистки и насосной станции. «Сейчас необходимо оперативно провести все согласования по второму и третьему этапам, чтобы до 1 июля 2018 года подключить Комсомольский к новому водозабору, - отметил на производственном совещании, прошедшем на месте строительства, врио Главы РМ. - Это станет долгожданным событием для тысяч людей. Ведь они, во-первых, получат качественную питьевую воду, соответствующую всем гигиеническим требованиям. А во-вторых, из-за снижения эксплуатационных расходов будут еще и меньше платить за нее».

Говоря о развитии района в целом, Владимир Волков подчеркнул, что практически все местные предприятия стройиндустрии, переработки сельхозпродукции и АПК работают стабильно. «Мордовцемент», допустим, вкладывает немалые средства в модернизацию своих производственных мощностей и наращивание объемов выпуска продукции. В текущем году будет произведено около 3,5 миллиона тонн цемента, а в 2019-м - уже не менее 5 млн тонн. В ООО «Юбилейное» реализован крупный проект по строительству бройлерной птицефермы и мясоперерабатывающего комплекса.

В конечном счете все это скажется на благоустройстве населенных пунктов, строительстве новых дорог, жилья и объектов соцкультбыта, на эффективности деятельности предприятий жилищно-коммунального хозяйства. В следующем году, в частности, планируется завершить ремонт так называемой объездной дороги. Тогда же, вероятно, начнется строительство и нового здания детского сада «Красная шапочка».