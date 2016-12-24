В УФСИН по РМ - новый начальник

В Мордовии назначен новый начальник Управления Федеральной службы исполнения наказаний. Им стал уроженец поселка Явас Зубово-Полянского района Леонид Мустайкин. Указ о его назначении подписал Президент России Владимир Путин.

Известно, что Леонид Мустайкин окончил Рязанский институт права и экономики МВД России. Служил на различных должностях в учреждениях уголовно-исполнительной системы Мордовии, в том числе возглавлял СИЗО-1 Саранска, а также занимал должность заместителя начальника УФСИН РФ по РМ. С 2016 года возглавлял Управление ведомства по Калининградской области.

29 августа начальник правового управления ФСИН России Леонид Климаков официально представил нового руководителя УФСИН по РМ. На представлении новый начальник заявил, что планирует улучшить условия для несения службы личным составом, активно работать над совершенствованием технического оснащения, развивать существующие и осваивать новые производства.