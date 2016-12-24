В Ардатове открылись ЗАГС и дворец культуры

В минувшее воскресенье в Ардатовском районе республики распахнули свои двери сразу два новых объекта. Новоселье справил, прежде всего, районный ЗАГС. Для его нужд было отремонтировано историческое здание, где в конце XIX века находилась земская управа. Теперь внутреннему и внешнему убранству здания могут позавидовать даже столичные дворцы бракосочетания. Прибывший на церемонию открытия врио Главы РМ Владимир Волков поздравил ардатовцев с долгожданным событием, а молодоженов - с законным браком. Поздравительные адреса также были вручены семейным парам-юбилярам, прожившим вместе не один десяток лет.

В отличие от ЗАГСа, районный Центр культурного развития, или проще - Дворец культуры, вселился в новое здание, построенное, что называется, с нуля. В нем, помимо кинозала на 350 мест, есть хореографический зал, а также множество помещений для кружковых занятий. Как отметил руководитель республики, Ардатов - город богатых культурных традиций. Именно ардатовская земля подарила миру известного скульптора Степана Эрьзю. Здесь же по сей день работает один их старейших в Поволжье народных театров. Да и изделия местных мастеров-ремесленников известны далеко за пределами республики.

Владимир Волков заверил, что данные новостройки не станут последними. В следующем году в районе планируется сдать в эксплуатацию детский сад на 250 мест, вплотную приступить к модернизации очистных сооружений. Возможно, придется расширить пристрой к Ардатовской школе № 1, поскольку существующих площадей уже явно недостаточно (если в 2012 году в ней насчитывалось 40 первоклассников, то в 2017-м - уже 60), построить ФАП в селе Турдаково, отремонтировать поликлиническое отделение районной больницы и Дом культуры в поселке Тургенево.

Тургенево, кстати, судя по всему, ныне находится на пороге масштабных преобразований. В ходе посещения его системообразующего предприятия - светотехнического завода - лидер республики сообщил, что после включения поселка в федеральную программу «Комплексное развитие моногородов» здесь намечено реализовать крупный инвестиционный проект, связанный с переработкой сыворотки. На новом производстве будет создано не менее 50 рабочих мест. Объемы вложений оцениваются в 256 миллионов рублей.

В целом же, по словам руководителя региона, за минувшие пять лет в экономику района было инвестировано более 2 миллиардов рублей. Построено 34 тысячи квадратных метров жилья, множество дорог и свыше 40 километров водопроводных сетей. «И мы не намерены останавливаться на достигнутом», - подчеркнул Владимир Волков.

В завершение рабочей поездки врио Главы побывал в Баевском сельском поселении - на родине Эрьзи. К 140-летию со дня рождения гениального скульптора по программе устойчивого развития сельских территорий в данном населенном пункте были открыт детский сад на 55 мест и Дом культуры, а кроме того, выполнены работы по благоустройству. В общей сложности на эти цели направлено свыше 90 млн рублей.

Владимир Волков осмотрел капитально отремонтированный Дом-музей Степана Эрьзи, посетил выставочный зал с экспозицией 3D-копий его произведений. Интересно отметить, что реализовать данный проект помог член Совета Федерации от Мордовии Владимир Литюшкин. Теперь увидеть работы мастера, пусть и в виде 3D-копий, могут все желающие. А вскоре гостей может стать еще больше. Ведь Баево планируется включить в новый туристический маршрут «По пути великого Эрьзи».