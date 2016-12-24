О Мордовии расскажут почтовые марки

Саранск как город-организатор предстоящего футбольного первенства планеты продолжает участвовать в уникальной филателистической программе ФИФА. 23 августа в Доме республике прошла церемония специального гашения почтовых марок серии «Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 в России. Стадионы», посвященной, как следует из названия, аренам, где будут проводиться матчи.

Данная серия включает в себя в общей сложности 12 марок, на которых показаны стадионы, находящиеся в 11 городах страны. Первые восемь миниатюр вышли в свет чуть ранее. Нынешний же блок, состоящий из четырех марок, в том числе с изображением саранской «Мордовия-Арены», является заключительным. Тираж каждой марки составляет 360 тысяч экземпляров.

К процедуре их спецгашения, само собой, предъявляются особые требования. Она проводится только в течение одного дня. К этой дате изготавливаются художественный штемпель и так называемый конверт первого дня. Надпись на штемпеле, очевидно, тоже не повторяется. На «мордовском», к примеру, проставлено следующее: «Чемпионат мира по футболу ФИФА 2018 в России. Стадионы. Саранск», индекс - 430005 и дата - 23.08.2017. При этом готовый оттиск на конверте должен обязательно захватить край марки. Только тогда она будет считаться погашенной.

Врио Главы РМ Владимир Волков и директор Мордовского филиала Почты России Вячеслав Макейчев справились блестяще. После гашения марки руководитель Мордовии расписался на конверте, попутно заметив, что марка, посвященная Саранску и «Мордовия-Арене», повышает узнаваемость региона и способствует росту его туристической привлекательности.