«Мордовцемент» вступает в новую фазу развития

Обсуждению итогов производственной деятельности «Мордовцемента», хода реализации программы модернизации предприятия и планов его дальнейшего развития была посвящена очередная рабочая встреча руководителя региона Владимира Волкова с президентом холдинга «Евроцемент груп» Михаилом Скороходом.

Как отмечалось, в январе - июле объемы выпуска продукции на «Мордовцементе» выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 36 процентов, на треть увеличилась и производительность труда. Таким образом, уже в сентябре завод должен превзойти итоговые показатели 2016 года. Столь впечатляющая динамика во многом была достигнута благодаря реализации масштабной программы обновления мощностей и повышения эффективности производства. С 2015 года в развитие «Мордовцемента» холдинг вложил в общей сложности более 2 миллиардов рублей. До конца текущего год объемы инвестиций вырастут еще на 500 миллионов.

Принятая программа технического перевооружения коснулась, в сущности, каждого этапа производственного процесса - от добычи сырья до отгрузки готовой продукции. В частности, реализованы проекты развития карьеров, ремонта и приобретения специализированной горной техники, реконструкции дробильных комплексов. Проведена модернизация вертикальной мельницы «сухого» способа производства. Полностью завершены работы по совершенствованию железнодорожной инфраструктуры.

Сейчас на предприятии проводится масштабная реконструкция системы транспортировки клинкера, идет строительство линии подачи мела. А в 2018 году в строй планируется ввести и новое отделение помола на участке производства цемента «полусухим» способом.

«Перед гендиректором «Мордовцемента» Сергеем Марченковым стояла непростая задача - запустить процесс обновления предприятия и восстановить прежние объемы производства, - подчеркнул президент «Евроцемент груп». - И это ему удалось сделать. Следующим этапом развития завода, когда во главу угла ставятся обеспечение стабильности его работы, дальнейшее улучшение производственных процессов и рост объемов выпуска, руководить должен, по нашему мнению, другой человек - Йохан Антон Нишвиц, который уже имеет опыт успешной реализации подобного проекта на Воронежском филиале холдинга».

Врио Главы РМ Владимир Волков также высоко оценил усилия Сергея Марченкова по выводу предприятия из кризиса и выразил надежду, что новый руководитель «Мордовцемента» сумеет закрепить достигнутые результаты: «Он имеет хорошее базовое образование - окончил специализированный технический университет сырья, энергии и окружающей среды в Германии, большой опыт работы на предприятиях отрасли в Европе, Грузии и России. Думаю, он и теперь сделает все возможное, дабы обеспечить дальнейшее развитие производства, увеличить производительность труда и соответственно - заработную плату персонала».

Лидер Мордовии подчеркнул, что ждет от руководства «Мордовцемента» помимо, собственно, эффективной работы по укреплению производственных мощностей еще и предельно ответственной кадровой и социальной политики. «Это - системообразующее предприятие целого района. Жизнь 25 процентов чамзинцев напрямую связана с заводом. Кто-то трудится там сейчас, у других - работают родственники или друзья. В любом случае, «Мордовцемент» для Чамзинки - это всё! Скажу больше: в его стабильной работе заинтересована и республика в целом. Именно потому мы продолжим оказывать предприятию поддержку в реализации инвестиционных и социальных проектов», - сказал Владимир Волков.